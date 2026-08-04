Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν

Πρόβλημα με τον Παναγιώτη Ρέτσο προέκυψε στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα με την Ναϊμέγκεν, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 63′ λόγω ενοχλήσεων (φάνηκε να είναι στον αστράγαλο), με τον Μεντιλίμπαρ να περνάει στη θέση του αρχηγού του Ολυμπιακού τον Σμαΐλοβιτς.

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Με αυτόν τον τρόπο έκλεισαν πολύ νωρίς οι αλλαγές των Πειραιωτών, αφού ο Βάσκος τεχνικός είχε κάνει ήδη τέσσερις κινήσεις στο παιχνίδι.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε περάσει Μαρτίνς (46’), Πιρόλα (56’), Ζότα (56’) και Μαφέο (56’) αντί των Ρόκα, Κάρμο, Τσίκινιο και Σάλιακα.