Αθλητικά

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν

Με αυτή την αλλαγή, οι Πειραιώτες αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν νωρίς τις αλλαγές στο ματς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Πρόβλημα με τον Παναγιώτη Ρέτσο προέκυψε στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα με την Ναϊμέγκεν, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 63′ λόγω ενοχλήσεων (φάνηκε να είναι στον αστράγαλο), με τον Μεντιλίμπαρ να περνάει στη θέση του αρχηγού του Ολυμπιακού τον Σμαΐλοβιτς.

Με αυτόν τον τρόπο έκλεισαν πολύ νωρίς οι αλλαγές των Πειραιωτών, αφού ο Βάσκος τεχνικός είχε κάνει ήδη τέσσερις κινήσεις στο παιχνίδι.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε περάσει Μαρτίνς (46’), Πιρόλα (56’), Ζότα (56’) και Μαφέο (56’) αντί των Ρόκα, Κάρμο, Τσίκινιο και Σάλιακα.

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