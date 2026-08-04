Μάρτιν Νταμ – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2: Άνετη νίκη για τον Έλληνα τενίστα στο τουρνουά του Μόντρεαλ

Η αναμέτρηση του Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στον Μάρτιν Νταμν δεν έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (04.08.2026) αλλά λίγες ώρες μετά, λόγω κακοκαιρίας στο Μόντρεαλ. Όταν όμως ο Έλληνας τενίστας μπήκε στο κορτ, δεν είχε πρόβλημα να πάρει τη νίκη με 2-0, μετά από 1 ώρα και 29 λεπτά αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε και τα δυο σετ κόντρα στον Μάρτιν Νταμ με 6-4 και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Μόντρεαλ (φάση των “64” στο ATP 1000 τουρνουά), εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (05.08.2026) τον Ζοάο Φονσέκα (νο 22 του ταμπλό).