Αθλητικά

Μάρτιν Νταμ – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2: Άνετη νίκη για τον Έλληνα τενίστα στο τουρνουά του Μόντρεαλ

Στον δεύτερο γύρο του National Bank Open ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ζοάο Φονσέκα
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Η αναμέτρηση του Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στον Μάρτιν Νταμν δεν έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (04.08.2026) αλλά λίγες ώρες μετά, λόγω κακοκαιρίας στο Μόντρεαλ. Όταν όμως ο Έλληνας τενίστας μπήκε στο κορτ, δεν είχε πρόβλημα να πάρει τη νίκη με 2-0, μετά από 1 ώρα και 29 λεπτά αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε και τα δυο σετ κόντρα στον Μάρτιν Νταμ με 6-4 και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Μόντρεαλ (φάση των “64” στο ATP 1000 τουρνουά), εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (05.08.2026) τον Ζοάο Φονσέκα (νο 22 του ταμπλό).

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