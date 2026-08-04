Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο ο Τεττέη – Αμφίβολος για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948

Το ιατρικό δελτίο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός απέκτησε μια σημαντική απουσία, παραμονές του αγώνα του με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, για τον 3ο προκριματικό του Conference League. Ο Ανδρέας Τεττέη μπήκε στο νοσοκομείο, χάνει το αυριανό (05.07.2026, 21:30) ματς στο ΟΑΚΑ και είναι αμφίβολος για τη ρεβάνς.

Ο 25χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού έμεινε εκτός αποστολής από το πρώτο παιχνίδι με τους Βούλγαρους. Σύμφωνα και με την ενημέρωση της “πράσινης” ΠΑΕ, βρίσκεται στο νοσοκομείο λόγω εμφάνισης λοιμώδους μονοπυρήνωσης υποβάλλεται καθημερινά στον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του.

Πάντως, είναι ήπιας μορφής τα συμπτώματα και δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή του.

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Αθλητικά
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