Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948: Αποστολή για τους «πράσινους» με μόλις ένα κεντρικό επιθετικό

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αντρέας Τεττέη έμεινε εκτός αποστολής
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την αποστολή του για το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948, στον 3ο γύρο του Conference League, με τον Ανδρέα Τεττέη να μένει εκτός αποστολής λόγω ίωσης.

Έτσι, ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει μόνο τον Ραστόντερ ως διαθέσιμο κεντρικό επιθετικό για το ματς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Θυμίζουμε ότι εκτός αποστολής είναι ο Κινγκς Κάνγκουα, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά (αφού έπαιξε με την Χάποελ Μπερ Σεβά σε αυτά του Champions League) και θα μπορεί να αγωνιστεί μόνο εφόσον η ομάδα φτάσει στην League Phase.

Η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

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