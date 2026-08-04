Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν 0-0 τελικό: Έμειναν χωρίς σκορ στο «Καραϊσκάκης» – Στο δεύτερο ματς θα βγει το «εισιτήριο» για τα πλέι οφ του Champions League

43'

Καλή στιγμή για τη Ναϊμέγκεν

Οι Ολλανδοί άλαξαν πολλές πάσες, η μπαλιά βγήκε από την αριστερή πλευρά στο δεύτερο δοκάρι για τον Ουαισά, ο παίκτης των φιλοξενούμενων έπιασε με την μια το σουτ αλλά δεν το έκανε καλά και η ευκαιρία χάθηκε