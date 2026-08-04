Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν 0-0 τελικό: Έμειναν χωρίς σκορ στο «Καραϊσκάκης» – Στο δεύτερο ματς θα βγει το «εισιτήριο» για τα πλέι οφ του Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν στο “Καραϊσκάκης”, στην πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Η μοναδική φορά που οι δυο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στο παρελθόν, ήταν ένα φιλικό 2-0 υπέρ των ερυθρόλευκων.
Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη μέσα στην έδρα του κι έτσι θα πρέπει να πάει στην Ολλανδία και να προκριθεί κόντρα στη Ναϊμέγκεν
ο Βίλουμσον στη θέση του Μοντέιρο
11-10 οι τελικές σε 84 λεπτά αγώνα
Πάνω στον Κρέτας η μπάλα στο σουτ του Ελ Κααμπί
Μορ και Περέιρα αντικατέστησαν Στορμ και Ουαϊσά
Στα πόδια αντιπάλου το σουτ του Μουζακίτη εκτός μεγάλης περιοχής
θα περάσει στο ματς ο Σμαΐλοβιτς για τον Ολυμπιακό
Πιρόλα και Μαφέο έβαλαν σωτήριες κόντρες στα σουτ που έγιναν μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού
Ζότα, Μαφέο και Πιρόλα στο ματς, βγήκαν Τσικίνιο, Κάρμο και Σάλιακας
Ο Μεντιλίμπαρ ετοιμάζει νέες αλλαγές
Σε θέση οφσάιντ ο Ζέλσον Μαρτίνς, δεν "μέτρησε" το χαμένο τετ-α-τετ που είχε
με την είσοδό του στο ματς, ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει βελτιώσει την εικόνα του Ολυμπιακού
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Άστοχη η κοντινή κεφαλιά των Ολλανδών μετά από σέντρα από τα δεξιά
Οι Ολλανδοί άλαξαν πολλές πάσες, η μπαλιά βγήκε από την αριστερή πλευρά στο δεύτερο δοκάρι για τον Ουαισά, ο παίκτης των φιλοξενούμενων έπιασε με την μια το σουτ αλλά δεν το έκανε καλά και η ευκαιρία χάθηκε
Ατομική ενέργεια του Ρόκα και σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κάπου κόντραρε και έφτασε με ευκολία στα χέρια του Κρέτας
Νέα επέμβαση του Κρέτας, σε μακρινό σουτ του Ελ Κααμπί
Σουτ του Ροντινέι έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ο Κρέτας έπεσε στη δεξιά του πλευρά και έδιωξε σε κόρνερ
Η άμυνα της ναϊμέγκεν έδιωξε το σουτ του Μουζακίτη
Σέντρα - σουτ του Σέρι μέσα από τη μικρή περιοχή και από θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- η μπάλα έφυγε άουτ
Κακό γέμισμα του Ροντινέι, που προσπάθησε να βρει τον Ρέτσο, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ
Φάουλ σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό
Αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, ο Ροντινέι είδε τον Ρόκας, αλλά η μπαλιά του δεν πέρασε
Ατομική ενέργεια και σουτ του Μπίσοφ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
κακή έξοδος του Πόποβιτς και κακή απομάκρυνση, η μπάλα πήγε σε αντίπαλο που έπιασε το μακριν΄σουτ, αλλά δεν έβαλε δύναμη, με τους αμυνόμενους του Ολυμπιακού να κόβουν την μπάλα μα ευκολία
Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μουζακίτης έβγαλε σέντρα, ο Ρέτσος έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα δεν πήρε πορεία προς την εστία της Ναϊμέγκεν
Από εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη, ο Κάρμο έπιασε την γυριστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Κρέτας ήταν κοντά και έδιωξε, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω του
Λίγο πριν, υπήρξαν φωνές από τους Πειραιώτες, σε μαρκάρισμα που δέχθηκε ο Τσικίνιο, μέσα από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι
Ο τερματοφύλακας Κρέτας της Ναϊμέγκεν έχει κινδυνέψει δυο φορές να κάνει λάθος, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα
Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να "χτίσει" επίθεση από τις πτέρυγες και να βρει τον Ελ Κααμπί - η Ναϊμέγκεν ψάχνει αντεπιθέσεις και κάθετες μπαλιές
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out στη συγκεκριμένη αναμέτρηση
Πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, με τους φίλους του Ολυμπιακού να δίνουν βροντερό «παρών»
Έγινε η παρουσίσση των δυο ομάδων
Περίπου 1.300 φίλοι της Ναϊμέγκεν έχουν ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας τους στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Μπροστά τους, η Ναϊμέγκεν η οποία αποτέλεσε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της περσινής σεζόν στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, αφού -με την 3η θέση που κατέκτησε στην Eredivisie- εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League
Στα έξι φιλικά προετοιμασίας που έδωσε στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός “μέτρησε” δυο νίκες, μια ισοπαλία και τρεις σερί ήττες. Στη μετεγγραφική περίοδο του καλοκαιριού, οι Πειραιώτες έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να ανέβουν επίπεδο και να βρεθούν και πάλι στη League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη νέα αγωνιστική περίοδο και μάλιστα μέσα στην έδρα του
Διαιτητής: Σάντσεθ (Ισπανία)
Βοηθοί: Καμπανιέρο (Ισπανία), Μιρ (Ισπανία)
Τέταρτος: Βερδούρα (Ισπανία)
VAR: Γράδο (Ισπανία)
AVAR: Ρουίθ (Ισπανία)
Ναϊμέγκεν (Ντικ Σρόιντερ): Κρέτας, Στρομ, Σάντλερ, Φόνβιλ – Ουάισα, Μοντέιρο, Νεϊασμιτς, Μπίσχοφ – Τσέρι, Λεμπρέτον, Λίνσεν
Στον πάγκο οι Έντιους, Ζενέστ, Περέιρα, Ουβεγιάν, Εμρέ Μορ, Χάνσεν-Άαρεν, Τάντιτς, Βίλουμσον, Σίρχαους, Κερς.
Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς - Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ρόκα - Ελ Κααμπι.
Στον πάγκο οι Ορτέγκα, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Γκουστάβο Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Ζοάο Σίλβα, Μαφέο και Φίλης.
Απ' την άλλη, ο Ντικ Σρούντερ αφήνει στον πάγκο της Ναϊμέγκεν τον Ντούσαν Τάντιτς, θεωρώντας πως είναι ανέτοιμος. Η ενδεκάδα των Ολλανδών δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις
Ο προπονητής του Ολυμπιακού παρατάσσει την ομάδα του με εκπλήξεις, δίνοντας φανέλα βασικού σε Σάλιακα, Κάρμο και Ρόκα μεταξύ άλλων
Στην περίπτωση του κακού σεναρίου, με ερυθρόλευκο αποκλεισμό, ο Ολυμπιακός θα πάει απευθείας στη League Phase του Europa League
Όποιος προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ
Η συγκεκριμένη είναι η πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων - θα ακολουθήσει η ρεβάνς των δυο ομάδων στις 11 Αυγούσδτου, στην Ολλανδία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League