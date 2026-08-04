Αθλητικά

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τίμησαν την μνήμη των πέντε αδικοχαμένων πυροσβεστών στο ματς με τη Ναϊμέγκεν

Το πανό - φόρος τιμής που σηκώθηκε στις εξέδρες του “Καραϊσκάκης”
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός έκανε το βράδυ της Τρίτης (04.08.2026) την επίσημη αγωνιστική του πρεμιέρα στη σεζόν, μένοντας στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο του φετινό ματς στο“Γ. Καραϊσκάκης”, σε μια αναμέτρηση που έγινε σε μια περίοδο που η Ελλάδα βιώνει ένα ακόμα δύσκολο καλοκαίρι από τις πυρκαγιές και θρηνεί την απώλεια πέντε πυροσβεστών.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού απέτισαν φόρο τιμής στους πέντε πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υψώνοντας πανό με τα ονόματά τους στις εξέδρες του “Γ. Καραϊσκάκης” και τη λέξη “Αθάνατοι”.

ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκονταν και εκείνο του 46χρονου Δανού, Ρούνε Κίνταλ, ο οποίος ήταν ο χειριστής του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, στο δυστύχημα στην περιοχή της Ψάθας.

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