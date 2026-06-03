Αθλητικά

ΑΕΚ: Στην Σκωτία γράφουν για Ρέιντζερς και Τζέιμς Πένραϊς

Το “σενάριο” για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ
Ο Πενράις με τη φανέλα της ΑΕΚ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πενράις με τη φανέλα της ΑΕΚ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Η Ρέιντζερς θέλει να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της άμυνάς της και ο Τζέις Πένραϊς της ΑΕΚ φέρεται να παραμένει στο μετεγγραφικό της “στόχαστρο”.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα “ibroxnoise”, η Ρέιντζερς εξετάζει εκ νέου σοβαρά την περίπτωση του μπακ της ΑΕΚ (σ.σ. είχε δείξει ενδιαφέρον και στο παρελθόν για τον Πένραϊς). Αφού αναφέρει λοιπόν ότι τα πήγε αρκετά καλά στην Ελλάδα, αλλά δεν κατάφερε να γίνει βασικός, σημειώνει ότι προορίζεται για back up του Τουρ Ρόμενς στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Όπως μάλιστα τονίζεται, ο Πένραϊς έχει γνώση του πρωταθλήματος και των απαιτήσεων της ομάδας, ενώ υπογραμμίζεται επίσης ότι αποτελεί δηλωμένο οπαδό της Ρέιντζερς.

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