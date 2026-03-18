ΑΕΚ: Στο μουσείο του Δικεφάλου η φανέλα στη μνήμη του Παντελή Παντελίδη για το Κύπελλο του 2016

Μία ιδιαίτερη επίσκεψη έγινε την Τρίτη (17/03/26) στο μουσείο της ΑΕΚ, αφού τα αδέρφια του Παντελή Παντελίδη, Κωνσταντίνος και Τριαντάφυλλος παρέδωσαν μία φανέλα από το Κύπελλο του 2016 με το νούμερο 10 και το όνομα του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Η φανέλα με το όνομα του Παντελή Παντελίδη έχει τις υπογραφές των παικτών της ΑΕΚ που κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας το 2016, στον τελικό με τον Ολυμπιακό (2-1).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Μάνταλος, Μπακάκης, Λαμπρόπουλος, Πλατέλλας και Μπαρμπόσα είχαν παραδώσει τη φανέλα στην οικογένεια του Παντελίδη ως συμβολικό δώρο στη μνήμη του αδικοχαμένου τραγουδιστή, που είχε εκφράσει την αγάπη του για την Ένωση.

Η οικογένειά του αποφάσισε ότι η συλλεκτική εμφάνιση ανήκει στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ και γι’ αυτό την παραχώρησαν στους κιτρινόμαυρους.

Να θυμίσουμε ότι ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του στις 18 Φεβρουαρίου του 2016 σε ένα σοκαριστικό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ ήταν μόλις 32 ετών.

«Σήμερα είχαμε την χαρά και την τιμή, να παραδώσουμε την φανέλα που μας είχαν φέρει οι παίκτες της ΑΕΚ, μετά την κατάκτηση του κυπέλου το 2016, στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης.