ΑΕΚ στους φιλάθλους της ενόψει Κραϊόβα: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ναό μας»

Η Ένωση υποδέχεται τη ρουμανική ομάδα στην τελευταία αγωνιστική του Conference League
Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί την Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική του Conference League με στόχο να κερδίσει και να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.

Με ανάρτησή της η ΑΕΚ έστειλε μήνυμα προς τους φιλάθλους της για να γεμίσουν την OPAP Arena και να δώσουν ώθηση στους παίκτης της ομάδας να πάρουν τους υπερπολύτιμους τρεις βαθμούς στο τελευταία παιχνίδι της League Phase του Conference League.

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ναό μας» έγραψε η Ένωση στα social media ενόψει της μάχης με τη ρουμανική ομάδα στο φινάλε της πρώτης φάσης της διοργάνωσης.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν 10 βαθμούς και είναι στην 4η θέση της League Phase και με τρίποντο θα καταλάβει μία θέση στην πρώτη οκτάδα που θα την φέρει απευθείας στη φάση των «16».

