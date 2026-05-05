Ιφί: «Ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Euroleague σε τελικό με τον Ολυμπιακό»

Ο Ναντίρ Ιφί έκανε τις δικές του προβλέψεις για το Final Four της Euroleague, υποστηρίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το τρόπαιο.
Ο Γάλλος γκαρντ της Παρί κλήθηκε να βγάλει το bracket του φετινού Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, βλέποντας ημιτελικό Παναθηναϊκού – Ρεάλ και Ολυμπιακού – Φενέρ, με το ζευγάρι του τελικού να είναι ανάμεσα στους δύο «αιωνίους».
Ο Ιφί προέβλεψε, μάλιστα, ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει τον Ολυμπιακό τον τελικό του Final Four και θα κατακτήσει την Euroleague στην έδρα του.
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της Euroleague, αφού προηγούνται με 2-0 στις σειρές τους και χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να κλείσουν ραντεβού στην Αθήνα.