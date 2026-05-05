Ιφί: «Ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Euroleague σε τελικό με τον Ολυμπιακό»

Ο Ναντίρ Ιφί έκανε τις δικές του προβλέψεις για το Final Four της Euroleague, υποστηρίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Γάλλος γκαρντ της Παρί κλήθηκε να βγάλει το bracket του φετινού Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, βλέποντας ημιτελικό Παναθηναϊκού – Ρεάλ και Ολυμπιακού – Φενέρ, με το ζευγάρι του τελικού να είναι ανάμεσα στους δύο «αιωνίους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιφί προέβλεψε, μάλιστα, ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει τον Ολυμπιακό τον τελικό του Final Four και θα κατακτήσει την Euroleague στην έδρα του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Basketballmaniacs (@basketballmaniacs_)

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της Euroleague, αφού προηγούνται με 2-0 στις σειρές τους και χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να κλείσουν ραντεβού στην Αθήνα.