Αποτελέσματα πλέι οφ NBA: Μπρέικ για Τίμπεργουλβς, σαρωτική νίκη για Νικς στα ημιτελικά

Το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Δύσης στο NBA έκαναν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι οποίοι άλωσαν το Σαν Αντόνιο, επικρατώντας των Σπερς με 104-102 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά.

Οι Τίμπεργουλβς έδειξαν για ακόμα μία φορά χαρακτήρα, αντέχοντας στην πίεση των Σπερς, με τον Σαμπάνι να αστοχεί σε τρίποντο στο φινάλε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους νικητές, κορυφαίος ήταν ο Ραντλ με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Έντουαρντς πρόσθεσε 18 πόντους.

Ο Χάρπερ σημείωσε 18 πόντους και ο Καστλ ακολούθησε με 17 πόντους για τους Σπερς, ενώ ο Γουεμπανιάμα είχε 11 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, οι Νικς ισοπέδωσαν τους Σίξερς με 137-98 στη Νέα Υόρκη κι έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Τζέιλεν Μπράνσον με 35 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Πολ Τζορτζ να ξεχωρίζει για τους Φιλαδέλφεια 76ερς, έχοντας 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ακολουθούν οι δύο άλλοι ημιτελικοί Πίστονς – Καβαλίερς (02:00) και Θάντερ – Λέικερς (03:30) τα ξημερώματα της Τρίτης 6 Μαΐου.