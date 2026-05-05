Μονακό – Ολυμπιακός για τα πλέι οφ της Euroleague και Άρσεναλ – Ατλέτικο για το Champions League στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η τρίτη αναμέτρηση μεταξύ της Μονακό και του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο για τα πλέι οφ της Euroleague και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο για το Champions League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (5/5/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα υπάρχει και ο τελικός του χάντμπολ ανδρών ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/5/2026)

12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ

19:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Playoffs

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ-Ολυμπιακός Handball Premier τελικοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:45 Novasports Prime Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καλίγ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League