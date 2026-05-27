Δημήτρης Ανδρεόπουλος και Παναθηναϊκός συνεχίζουν για 13η σεζόν μαζί

Ήταν γνωστό και έγινε επίσημο! Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμη έναν χρόνο!

Ο Έλληνας προπονητής που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη ιστορία του τμήματος βόλεϊ του Παναθηναϊκού οδήγησε φέτος το “τριφύλλι” στο νταμπλ μετά από 41 χρόνια, με τον ίδιο να δηλώνει στο επίσημο σάιτ του συλλόγου πως μπροστά του έχει μια σημαδιακή χρονιά, καθώς θα μπει στη 13η σεζόν του στον πάγκο της ομάδας.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον coach Δημήτρη Ανδρεόπουλο για τον πάγκο της ανδρικής ομάδας βόλεϊ.

Μια ακόμα χρονιά με τον κόουτς Δημήτρη Ανδρεόπουλο στην ομάδα βόλεϊ του «τριφυλλιού» και αυτή σημαδιακά θα είναι η 13η ως προπονητής στον «πράσινο» πάγκο.

Άρχισε την καριέρα του ως αθλητής από τον Παλαίμωνα Κορίνθου (1979-1983) τίμησε την πράσινη φανέλα ως αθλητής από το 1983 ως το 1999.

Από το 2000 και για περίπου μια διετία ήταν βοηθός προπονητή στο «τριφύλλι» και από το 2002 για ακόμα δύο χρόνια ήταν προπονητής στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟ.

Συνέχισε στον Απολλώνιο την σεζόν 2004-2005 και από το 2005 και για δύο χρόνια περίπου ήταν προπονητής στην Εθνική ομάδα γυναικών.

Το 2007 τον βρήκε στη Λαμία όπου και έμεινε για έξι χρόνια στην ανδρική ομάδα του Γ.Σ. Λαμίας ενώ την σεζόν 2013-2014 ήταν στον Φοίνικα Σύρου.

Έπειτα ήρθε στον Παναθηναϊκό και παραμένει ως τώρα ενώ την τριετία 2018-2021 ήταν προπονητής στην Εθνική ομάδα ανδρών.

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος επισήμανε «Έρχεται μια σημαδιακή χρονιά για εμένα καθώς θα είναι η 13η σεζόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού μας.

Ο Σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων και θέλουμε να κάνουμε περήφανους τους αιώνια πιστούς οπαδούς μας.

Στο δικό μας τμήμα προερχόμαστε από το νταμπλ έπειτα από 41 χρόνια και θα κάνουμε τα πάντα για να παραμείνουμε στην κορυφή.

Για εμένα η σύνδεση μου με τον Παναθηναϊκό είναι μια σχέση καρδιάς…».