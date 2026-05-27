Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη αγωνίζονται την Πέμπτη στο Roland Garros, η ώρα των αναμετρήσεών τους

Θα προσπαθήσουν να προκριθούν στον 3ο γύρο του 2ου Grand Slam της σεζόν
Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη κατάφεραν να προκριθούν στο δεύτερο γύρο του Ronald Garros, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 49 στην παγκόσμια κατάταξη) να επικρατεί της Λίντα Νόσκοβα με 2-0 σετ και τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα (Νο 79 στον κόσμο) να προκρίνεται στο 2ο γύρο του γαλλικού Grand Slam μετά την εγκατάλειψη του Αλεξάντρ Μιλέρ.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα συνεχίσουν την Πέμπτη (28.05.2026) την προσπάθειά τους στο Roland Garros, με την Ελληνίδα τενίστρια να παίζει πρώτη χρονικά, σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών.

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Κλερ Λου από τις ΗΠΑ (Νο.182) στον κόσμο. Το ματς αυτό θα είναι το τρίτο που θα διεξαχθεί χρονικά στο court 7 κι αναμένεται να κάνει σερβίς μετά τις 16:30 ώρα Ελλάδας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι (Νο. 104) στον 2ο γύρο του Roland Garros. Ο αγώνας θα είναι ο 4ος και τελευταίος του προγράμματος στο court 14 κι αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

