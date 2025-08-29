Αθλητικά

ΑΕΚ: Το «πάρτι» στα αποδυτήρια, η ιαχή «Super Mario» για τον Ηλιόπουλο και το έξτρα πριμ

Το “ταξίδι” αρχίζει γράφει η Ένωση στα social media, παρουσιάζοντας πανηγυρικές εικόνες από τα αποδυτήρια της OPAP Arerna
ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ
ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ / EUROKINISSI

Με την ψυχή τους πανηγύρισαν οι παίκτες της ΑΕΚ την πρόκριση στη League Phase του Confefence League, μέσα στα αποδυτήριά τους, μετά το τέλος του αγώνα με την Αντερλεχτ.

Αφού πανηγύρισαν μαζί με τους φίλους της ομάδας το 2-0 επί της Άντερλεχτ και την κατάκτηση του “εισιτηρίου” στο Conference League, το… πάρτι των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ συνεχίστηκε στα αποδυτήρια της OPAP Arena. Ρότα και Πήλιος ήταν αυτοί που έδιναν τον… τόνο και τα συνθήματα.

Στη θέα του Μάριου Ηλιόπουλο, οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να φωνάζουν την ιαχή “Super Mario” ενώ στα αποδυτήρια εμφανίστηκε και ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας στο πρόσωπό του ένα μεγάλο χαμόγελο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα μετά την ανακοίνωση και τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις, επανήλθε και τους αύξησε κ άλλο το νούμερο που είχε ανακοινώσει πριν γιατί όπως είπε “μου άρεσαν τα χαμόγελα και η χαρά που είδα”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo