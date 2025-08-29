ΑΕΚ: Το «πάρτι» στα αποδυτήρια, η ιαχή «Super Mario» για τον Ηλιόπουλο και το έξτρα πριμ

Με την ψυχή τους πανηγύρισαν οι παίκτες της ΑΕΚ την πρόκριση στη League Phase του Confefence League, μέσα στα αποδυτήριά τους, μετά το τέλος του αγώνα με την Αντερλεχτ.

Αφού πανηγύρισαν μαζί με τους φίλους της ομάδας το 2-0 επί της Άντερλεχτ και την κατάκτηση του “εισιτηρίου” στο Conference League, το… πάρτι των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ συνεχίστηκε στα αποδυτήρια της OPAP Arena. Ρότα και Πήλιος ήταν αυτοί που έδιναν τον… τόνο και τα συνθήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη θέα του Μάριου Ηλιόπουλο, οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να φωνάζουν την ιαχή “Super Mario” ενώ στα αποδυτήρια εμφανίστηκε και ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας στο πρόσωπό του ένα μεγάλο χαμόγελο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα μετά την ανακοίνωση και τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις, επανήλθε και τους αύξησε κ άλλο το νούμερο που είχε ανακοινώσει πριν γιατί όπως είπε “μου άρεσαν τα χαμόγελα και η χαρά που είδα”.