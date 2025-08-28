ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Ιστορική νίκη επί των Βέλγων και πρόκριση στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ έβγαλε πάθος και μαχητικότητα κόντρα στην Άντερλεχτ, μέσα στην OPAP Arena, πήρε «χρυσή» νίκη (2-0) με τις γκολάρες των Κοϊτά και Κουτέσα και με συνολικό σκορ 3-1 κόντρα στους Βέλγους, προκρίθηκε στη League Phase του Confefence League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε τη δύσκολη «αποστολή» που του ανατέθηκε, με επιτυχία. Η ΑΕΚ επέστρεψε στην Ευρώπη! Θα αγωνιστεί στη League Phase Conference League. Οι παίκτες του έβγαλαν απίστευτη μαχητικότητα κόντρα στην Άντερλεχτ και οδήγησαν την Ένωση στην ιστορική της πρώτη νίκη επί της βελγικής ομάδας!

Το παιχνίδι…

Με τον κόσμο της ΑΕΚ να δημιουργεί μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα, οι παίκτες του Νίκολιτς προσπάθησαν από τα πρώτα λεπτά να φέρουν σε δύσκολη θέση την Άντερλεχτ, ασκώντας ψηλά στο χώρο του κέντρου πίεση. Κουτέσα και Ελίασον ήταν αυτοί που φάνηκε να παίρνουν πολλές προσπάθειες από τις πτέρυγες. Οι Βέλγοι έκαναν λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο, μεσοαμυντικά, που όμως δεν τα «πλήρωσαν».

Η άνοδος του Πινέδα στο χώρο του κέντρου, έκανε την ΑΕΚ να έχει ένα σταθερό ρυθμό. Ο Μάριν την βοηθούσε ήδη. Απ’ την άλλη, η Άντερλεχτ έδειξε μεγάλο πρόβλημα να περάσει με αξιώσεις τη σέντρα. Αμυντικά, η Ένωση δεν συνάντησε πρόβλημα.

Στην επίθεση, η όρεξη που έδειξε η ΑΕΚ, έφερε την πρώτη σημαντική στιγμή στο 11′ με την άστοχη κεφαλιά του Πιερό, για να ακολουθήσει στο 21’ το άστοχο πλασέ του Κουτέσα. Τρία λεπτά μετά, όμως, ο Πινέδα έκλεψε έξω από την περιοχή την μπάλα από τον Ντε Κατ, βρήκε τον Πιερόστη μικρή περιοχή, αλλά εκείνος από ευνοϊκή θέση καθυστέρησε και ο Χέι πρόλαβε και έβαλε την κόντρα στο σουτ του.

Η Άντερλεχτ προσπάθησε να μπλοκάρει Κουτέσα, Ελίάσον και Πινέδα, αλλά ο Μαρίν ήταν αυτός που πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες, ενώ και οι Πήλιος και Ρόταν πλησίασαν περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή. Τελικά, οι προσπάθειες της ΑΕΚ έπιασαν τόπο στο 36’. Ο Κοϊτά πήρε την πάσα από τον Ελίασον και «εκτέλεσε» άψογα μέσα από την περιοχή με ένα «ξερό» σουτ, κάνοντας το 1-0. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, οι παίκτες του Νίκολιτς δέχθηκαν πίεση, την οποία διαχειρίστηκαν ιδανικά. Μάλιστα, στο 45+2′ ο Πιερό βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σουτ που έπιασε σχεδόν από τη μικρή περιοχή, ήταν τραγικά άστοχο.

Η ΑΕΚ μπήκε ιδανικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 48’ έφτασε στο 2-0. Ο Ντέρεκ Κουτέσα συνέκλινε από αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και με πολύ δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία νίκησε τον Κούζεμανς για το 2-0. Στο 52’ ο Πινέδα έπαιξε το ένα-δύο με τον Πιερό, μπήκε στην περιοχή της Άντερλεχτ, αλλά από πλάγια θέση νικήθηκε από τον πορτιέρε των φιλοξενολυμενων.

Χωρίς να έχει άλλα περιθώρια, η Άντερλεχτ βγήκε μπροστά για να μειώσει στο σκορ και στο 71’ είδε την γυριστή κεφαλιά του Ντόρμπεργκ να στέλνει την μπάλα για λίγο άουτ. Ο Νίκολιτς φρέσκαρε την Ενδεκάδα της ΑΕΚ, βάζοντας στο ματς Λιούμπισιτς και Γιόβιτς, με τον δεύτερο να έχει καλή στιγμή, με το που μπήκε στο ματς. Λίγο μετά, μπήκε στο ματς και ο Πενράις, μιας και οι Βέλγοι πίεζαν. Ο Μαρίν συνέχισε να μαρκάρει ακόμα και τότε, παρέσυρε συμπαίκτες -και κόσμο- και οδήγησε την Ένωση στην πρόκριση! Οι κεντρικοί αμυντικοί των “κιτρινόμαυρων” ήταν απροσπέλαστοι και η είσοδος του Βίντα στο φινάλε, απλά “κλείδωσε” την επιστροφή της ΑΕΚ στην Ευρώπη! Στις καθυστερήσεις, η ελληνική ομάδα κέρδισε πέναλτι, αλλά το VAR το ακύρωσε, δίνοντας φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής… για εκατοστά.