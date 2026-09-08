Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα του Champions League και Ολυμπιακός – Βόλος

Η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο φετινό Champions League, οι υπόλοιποι αγώνες της Τρίτης (08.09.2026) για την 1η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά και ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λίντσερ UEFA Youth League

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19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λίντσερ Champions League

21:45 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός – Βόλος Superbet Κύπελλο Ελλάδας

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22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ ChampionsLeague

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόλτον – Γουέστ Χαμ EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λιλ – Μπέτις Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ Champions League