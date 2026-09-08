Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα του Champions League και Ολυμπιακός – Βόλος

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (08.09.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο φετινό Champions League, οι υπόλοιποι αγώνες της Τρίτης (08.09.2026) για την 1η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά και ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λίντσερ UEFA Youth League

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λίντσερ Champions League

21:45 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός – Βόλος Superbet Κύπελλο Ελλάδας

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ ChampionsLeague

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόλτον – Γουέστ Χαμ EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λιλ – Μπέτις Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ Champions League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
281
173
167
151
145
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo