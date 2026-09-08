ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Πρεμιέρα με προσδοκίες για την Ένωση στη League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ θα κάνει απόψε (08/09/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) πρεμιέρα της League Phase του Champions League, αντιμετωπίζοντας στην έδρα της την ΛΑΣΚ, με στόχο να μπει με το… δεξί στη διοργάνωση.

Μετά την άνετη πρόκρισή της επί της Λέφσκι Σόφιας, η ΑΕΚ ετοιμάζεται πλέον να ζήσει και την εμπειρία της League Phase του Champions League, για πρώτη φορά στην ιστορία της, με την πρώτη αγωνιστική να φέρνει απέναντί της τη ΛΑΣΚ.

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Σε μία κατάμεστη Allwyn Arena, η Ένωση θα υποδεχθεί την ουγγρική ομάδα, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια στη διοργάνωση και θα αυξήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ΑΕΚ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 5-0 επί του Άρη στην τρίτη αγωνιστική της Super League και θέλει να επιβεβαιώσει την καλή της κατάσταση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου έχει ως στόχο να εμφανιστεί ανταγωνιστική κόντρα σε κάθε αντίπαλο, όπως υπογράμμισε και ο προπονητής της, Μάρκο Νίκολιτς.

Στην προσπάθειά της αυτή όμως, η Ένωση έχει αμφίβολο τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος και δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του και είναι πιθανό να δώσει τη θέση του στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, για την πρεμιέρα του Champions League.

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Οι πιθανές ενδεκάδες

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Μαρίν, Μάγερ, Καϊρίνεν, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς

ΛΑΣΚ: Γιουνκβιρθ, Αντράντε, Τόρνιχ, Εμπουγιάμπα, Μπέλο, Χόρβατ, Μπογκάρντε, Λιούμπιτσιτς, Γιόργκενσεν, Λανγκ, Ουσόρ