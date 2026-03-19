ΑΕΚ – Τσέλιε: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για το ματς στο Conference League

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) την Τσέλιε στην «ALLWYN Arena», στη ρεβάνς για τους “16” του Conference League. Η Ένωση θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μετά το 0-4 στην Σλοβενία.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του ΑΕΚ – Τσέλιε, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα των “κιτρινόμαυρων”. Σε διάταξη 4-2-3-1 ο Σέρβος προπονητής ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί – Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας και τους Ρότα – Πήλιο στα άκρα.

Μαρίν και Πινέδα είναι δίδυμο στον άξονα της ΑΕΚ, ενώ οι Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς θα αγωνιστούν στα “φτερά” αριστερά. Ο Κοϊτά θα βρεθεί πίσω από τον Γιόβιτς.

Να αναφέρουμε ότι στο όριο καρτών στην ΑΕΚ είναι οι βασικοί Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γιόβιτς, όπως και οι αναπληρωματικοί Μάνταλος – Βίντα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε: Σλούγκα, Χουάνχο Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ, Ντάνιελ, Σέσλαρ, Τσάλουσιτς, Ιοσίφοβ, Πόπλατνικ, Πόζεγκ Βάντσας.

Στον πάγκο: Λεμπάν, Κόλαρ, Χρκα, Γέβσενακ, Κβέσιτς, Αβντίλι, Βίντοβιτς, Κότνικ, Κάρνιτσνικ, Γκόμπετς, Σουχόβρσνικ, Κούτσις.