ΑΕΚ – Τσέλιε: Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου στο ημίχρονο

Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση επί της Τσέλιε στο Conference League, παρά την ήττα με 2-0 στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Allwyn Arena, το οποίο περιελάμβανε και μία ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου στο ημίχρονο.

Μετά τη νίκη της με 4-0 στο πρώτο ματς της Σλοβενίας, η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ στο πρώτο μέρος της ρεβάνς του Conference League και ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγε στα αποδυτήρια για να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς.

“Πάμε, παλέψτε παιδιά, οχυρωθείτε, πάρτε την πρόκριση, ξεκινάμε από το μηδέν, σαν να μην υπήρξε το πρώτο ημίχρονο”, είπε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, δίνοντας το… σύνθημα για το δεύτερο μέρος, όπου η Ένωση “σφράγισε” την πρόκριση στα προημιτελικά.