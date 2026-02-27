Αθλητικά

ΑΕΚ – Τσέλιε: Οι ώρες και ημερομηνίες των αγώνων στους 16 του Conference League

Το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων της Ένωσης με την Τσέλιε
Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI

Γνωστές έγιναν οι ώρες των αγώνων της ΑΕΚ με την Τσέλιε για τους 16 του Conference League.

Ο πρώτος αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και της Τσέλιε θα γίνει στη Σλοβενία στις 12 Μαρτίου και θα ξεκινήσει στις 22:00. Η ρεβάνς θα γίνει σε μία εβδομάδα μετά στις 19:45 στην Allwyn Arena.

Αν η ΑΕΚ καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε, τότε στα προημιτελικά θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο Το πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου.

Όσον αφορά τις διασταυρώσεις στα ημιτελικά διαμορφώνονται ως εξης: Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ Vs Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα – Στρασβούργο

Στα ημιτελικά η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 30 Απριλίου και τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.

Αθλητικά
