AEK – Τσέλιε στους «16» του Conference League, τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση

Η ΑΕΚ είχε “ρεπό” από τη φάση των νοκ-άουτ του Conference League, αφού τερμάτισε 3η στη League Phase της διοργάνωσης και δεν χρειάστηκε να περάσει από την ψυχοφθόρο διαδικασία των playoffs. Το μεσημέρι της Παρασκευής (27.02.2026), όμως, έκανε την επανεμφάνισή της στη διοργάνωση, συμμετέχοντας στην κλήρωση για τη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Η κλήρωση έστειλε την ΑΕΚ να αντιμετωπίσει για μια ακόμα τη φετινή σεζόν την Τσέλιε. Το πρώτο ματς της Ένωσης θα είναι εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς της Allwyn Arena, μια εβδομάδα αργότερα. Λόγω της κατάταξης της στη League Phase, η ομάδα του Νίκολιτς έχει ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια τόσο στους “16” της διοργάνωσης, όσο και στους “8”… εφόσον προκριθεί.

Να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Τσέλιε στην πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League, με την ομάδα από τη Σλοβενία να επικρατεί εντός έδρας της Ένωσης με 3-1, με χατ-τρικ του Κοβάσεβιτς, που όμως πλέον δεν αγωνίζεται στην ομάδα (πήγε στην Φερεντσβάρος).

Από τους Σλοβένους έχει αποχωρήσει και ο προπονητής τους, ο Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος πήγε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η Τσέλιε τερμάτισε στη 13η θέση με επίσης 10 βαθμούς (3-1-2) και γκολ 8-7. Στα playoffs οι Σλοβένοι απέκλεισαν την Ντρίτα με συνολικά γκολ 6-4.

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ φτάσει στα προημιτελικά του Conference League, θα παίξει με τον νικητή του Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο. Εάν ο “δικέφαλος” φτάσει ως τα ημιτελικά, πιθανοί αντίπαλοι είναι η Σίγκμα Ολομουτς από την Τσεχία, η Μάιντς από τη Γερμανία, η Ριέκα από την Κροατία και η Στρασμπούρ από τη Γαλλία (απέφυγε Κρίσταλ Πάλας και Φιορεντίνα).

Ο μεγάλος τελικός του φετινού Conference League είναι προγραμματισμένος για τις 27 Μαΐου 2026 και θα διεξαχθεί στην Red Bull Arena της Λειψίας.

Τα ζευγάρια των “16”

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο

Τσέλιε – ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Ριέκα – Στρασμπούρ

Οι διασταυρώσεις των προημιτελικών:

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ VS Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας VS Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο VS Τσέλιε – ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς VS Ριέκα – Στρασμπούρ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ VS Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας / Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας VS Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο VS Τσέλιε – ΑΕΚ / Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς VS Ριέκα – Στρασμπούρ

Οι ημερομηνίες

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία