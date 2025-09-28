ΑΕΚ – Βόλος 1-0: Ο Φραντζί Πιερό «κουβάλησε» την Ένωση και την επανέφερε στις νίκες στη Super League

Έστω κι εάν δυσκολεύτηκε μέσα στην OPAP Arena από το Βόλο, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη (1-0) και επέστρεψε στα “τρίποντα” στη Super League. Το γκολ του Φραντζί Πιερό ανέβασε την Ένωση στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League, μαζί με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει δώσει τον αγώνα του για την 5η αγωνιστική. Είχε και δοκάρι ο σκόρερ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Η ΑΕΚ πήρε έτσι την 4η της νίκη στη φετινή Super League μετά από 5 αγωνιστικές (13 βαθμοί) και την πρώτη της απώλεια βαθμών στην AEL FC Arena και πλέον ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League, την Πέμπτη (02.10.2025, 22:00, Newsit.gr) στη έδρα της Τσέλιε. Απ’ την άλλη, ο Βόλος γνώρισε την 3η του ήττα στο πρωτάθλημα, μετά από δυο σερί νίκες.

Με τη σέντρα της αναμέτρησης, η ΑΕΚ επιχείρησε να κλείσει τον Βόλο στα καρέ του -έχοντας μπροστά Γιόβιτς και Πιερό- αλλά η ομάδα του Μιγκέλ Φερνάντο κατάφερε να διαχειριστεί την επιθετικότητα της Ένωσης, πιέζοντας αποτελεσματικά στο χώρο του κέντρου και παίζοντας στο δικό της μισό του γηπέδου. Η πρώτη καλή στιγμή του ματς ήρθε στο 10′, με τον Μάνταλο να εκτελεί ένα κόρνερ και τον Πιερό να στέλνει την μπάλα άουτ, με κεφαλιά.

Με το πέρας των λεπτών, ο Βόλος προσπάθησε να πλησιάσει με αξιώσεις τα καρέ της ΑΕΚ, με τους Κόμπα, Μαρτίνεθ και Χουάνπι να κάνουν τρομερή δουλειά. Η Ένωση, όμως, είχε σταθερή αμυντική γραμμή και στο 18′ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τον Ελίασον να βγάζει τη σέντρα, τον Γιόβιτς να πιάνει την κεφαλιά χωρίς να έχει καλή ισορροπία -προ του Πιερό- και να στέλνει την μπάλα για λίγο άουτ.

Οι παίκτες της ΑΕΚ έδειξαν μεγάλο πρόβλημα στο να διασπάσουν την αμυντική λειτουργία του Βόλου, με κακές επιλογές μεσοεπιθετικά. Πέρα από τον επιθετικό τους, οι φιλοξενούμενοι ήταν όλοι “ταμπουρωμένοι” όταν η Ένωση έκανε επίθεση. Κάπως έτσι, το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς άλλες συγκινήσεις.

Με την έναρξη της επανάληψη, η ΑΕΚ έδειξε τις επιθετικές της προθέσεις και στο 53′ έφτασε στο 1-0. Σε ταχύτατη αντεπίθεση της ομάδας, ο Μάνταλος άνοιξε δεξιά στον Ελίασον, εκείνος έκανε τη σέντρα και ο Πιερό με κεφαλιά-ψαράκι έκανε 1-0.

Ο Βόλος προσπάθησε να βγει μπροστά για την ισοφάριση, ανεβάζοντας τις γραμμές του, με τον Λάμπρου να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες. Την ίδια στιγμή, όμως, άφησε κενά στην αμυντική του γραμμή. Οι Ζοάο Μάριο και Πήλιος (πέρασαν στο ματς 65′) συνεργάστηκαν στο 67′, με τον Έλληνα μπακ να αναγκάζει τον Σιαμπάνη σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Η ΑΕΚ άρχισε να ελέγχει καλύτερα το ματς, με τον Νίκολιτς να προχωράει σε νέες αλλαγές (Μαρίν στη θέση του Μάνταλου και Κουτέσα στη θέση του Κοϊτά). Στο 86′ η Ένωση άγγιξε ένα δεύτερο γκολ. Ο Κουτέσα έπιασε ένα από τα… γνωστά πλασέ του, αλλά ο Σιαμπάνης το έβγαλε και μάλιστα το πανηγύρισε έξαλλα.

Στο φινάλε του αγώνα, η ΑΕΚ είδε τον Πιερό να έχει δοκάρι (89′) με ισχυρό σουτ από τη μεγάλη περιοχή και τον Ζοάο Μάριο (βοήθησε την Ένωση να “πατήσει” καλύτερα και να κυκλοφορήσει πιο αποτελεσματικά την μπάλα) να έχει ένα καλό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής (90+2′) που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης.