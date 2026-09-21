ΑΕΚ: Χωρίς 16 παίκτες οι προπονήσεις του Νίκολιτς – Άδειασαν τα Σπάτα από τους διεθνείς

Έστω και με μεγάλη δυσκολία, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στη φετινή Super League (2-1 τον Βόλο) και να πάει με ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος, για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων στο Nations League.

Το αγωνιστικό “διάλειμμα” της Super League θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες, με τα Σπάτα να… αδειάζουν, καθώς 13 παίκτες της ΑΕΚ κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες,

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Συγκεκριμένα, οι 13 διεθνείς παίκτες της ΑΕΚ είναι οι: Μάγερ (Κροατία), Κάιρινεν (Φινλανδία), Βιτάλις (Ουγγαρία), Κοϊτά (Μαυριτανία), Γιόβιτς (Σερβία), Ζούμπκοφ (Ουκρανία), Πήλιος (Αλβανία), Αλεξίου – Καλοσκάμης (Εθνική Ελπίδων), Μαρίν (Ρουμανία), Αριάγκα (Ονδούρα), Ζίνι (Ανγκόλα) και Γκεοργκίεφ (Ελπίδων Βουλγαρίας).

Ο αριθμός των απουσιών για τον Μάρκο Νίκολιτς φτάνει τις 16, μιας και Στρακόσα, Βάργκα και Ρότα αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Σε αυτό το διάστημα της διακοπής η ΑΕΚ θα δώσει δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια με την Athens Kallithea στις 29 Σεπτεμβρίου και με τον Παναιτωλικό στις 4 Οκτωβρίου. Και εκεί θα προσπαθήσει ο Νίκολιτς με αυτούς που έχει στη διάθεση, συν κάποιους μικρούς να δουλέψει ατομικά περισσότερο και να δει μεγαλύτερη ετοιμότητα από αρκετούς παίκτες.