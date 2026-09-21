Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ενσωματώθηκε στην Εθνική ποδοσφαίρου για τα ματς στο Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου ξεκινά την προετοιμασία της για τους αγώνες στη League A του Nations League. Οι Έλληνες διεθνείς άρχισαν να συγκεντρώνονται το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026) στο ξενοδοχείο όπου καταλύει η αποστολή της ομάδας, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι μεταξύ αυτών.

Μετά το πρόβλημα υγείας που παρουσίασε στην έναρξη της League Phase του Champions League, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στα πλάνα του Νίκο Κόβατς στην Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί με αφυδάτωση, με τους Βεστφαλούς να κάνουν λόγο για πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα, ωστόσο όλα πλέον είναι πολύ καλά, με τον Καρέτσα να είναι αγωνιστικά έτοιμος και να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο ματς της Ντόρτμουντ στην έδρα της Στουτγκάρδης (0-1).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 61′ και έδειξε σε καλή κατάσταση. Η παρουσία του έδωσε μεγαλύτερη ταχύτητα και δημιουργικότητα στην επιθετική λειτουργία της Ντόρτμουντ, με τον Καρέτσα να καταγράφει δύο τελικές προσπάθειες στα περίπου 30 λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε κανονικά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το πρωί της Δευτέρας ενσωματώθηκε στην Εθνική ποδοσφαίρου.

Χαμογελαστός και με ένα μπουκαλάκι νερό στα χέρια, ο 18χρονος εξτρέμ εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο όπου καταλύει η γαλανόλευκη αποστολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρήκαν εκεί και μία ξεχωριστή παρουσία. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο μεγάλος αρχηγός της Εθνικής που σήκωσε το Euro 2004 στην Πορτογαλία, βρέθηκε στο ξενοδοχείο, με χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο στο οποίο συνομιλεί με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη.

Η Εθνική αρχίζει τις υποχρεώσεις της με δύο συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις, απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 του μήνα. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τα παιχνίδια με την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και ξανά με τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου.