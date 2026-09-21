Αθλητικά

Nations League: Η Εθνική ποδοσφαίρου ξεκινά την προετοιμασία της για το μεγάλο «παράθυρο» του Nations League

Μπροστά της, η “γαλανόλευκη” έχει 4 αγώνες για το Nations League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η Εθνική ποδοσφαίρου κατάφερε να ανέβει στη League A του Nations League και πλέον καλείται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Οι Έλληνες διεθνείς συγκεντρώνονται τη Δευτέρα (21.09.2026) και θα προπονηθούν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, ενώ την Τετάρτη το μεσημέρι θα αναχωρήσουν για το Βελιγράδι.

Η Εθνική ποδοσφαίρου θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στη νέα έκδοση του Nations League με δύο δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Βελιγράδι, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα φιλοξενηθεί από τη Γερμανία.

Η League Phase θα ξεκινήσει με μια παρατεταμένη διεθνή περίοδο από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ομάδες θα παίξουν τέσσερις αγώνες του UEFA Nations League σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αλλαγή αυτή θα βάλει τέλος στα δύο διαφορετικά παράθυρα, τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη.

Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια, η Εθνική ποδοσφαίρου θα επιστρέψει στην Ελλάδα, για να αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη. Την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Ολλανδία στην Τούμπα και στις 4 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει στο ίδιο γήπεδο τη Γερμανία.

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League:

24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων:

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

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