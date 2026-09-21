Ολυμπιακός: Ο καταλυτικός Φρόιλερ και η ερυθρόλευκη παράδοση που δημιουργείται στη Λιβαδειά μετά και το γκολ του Σάλιακα

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του και παράλληλα να βελτιώσει και την ψυχολογία του. Το δύσκολο ερυθρόλευκο πέρασμά του από την έδρα του Λεβαδειακού (0-1) έχει συγκεκριμένους πρωταγωνιστές. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε τους Πειραιώτες από τη δύσκολη θέση στη Λιβαδειά, μπαίνοντας σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και σημειώνοντας το γκολ της νίκης, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, από ασίστ του Ρέμο Φρόιλερ.

Το γκολ αυτό είχε ξεχωριστή στατιστική σημασία για τον ίδιο τον Σάλιακα αλλά και τον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος Έλληνας μπακ έφτασε τα τρία τέρματα σε 94 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος

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Παράλληλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε μία ιδιαίτερη παράδοση στις τελευταίες νίκες του στην έδρα του Λεβαδειακού. Για τρίτο σερί ματς, το καθοριστικό γκολ των Πειραιωτών σημειώνεται από Έλληνα ποδοσφαιριστή που προέρχεται από την ακαδημία του συλλόγου.

Πριν από τον Σάλιακα είχαν βρει δίχτυα ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Θανάσης Ανδρούτσος, με την ελληνική υπογραφή να χαρακτηρίζει τα τελευταία «ερυθρόλευκα» διπλά στη Λιβαδειά.

Ο Ολυμπιακός “αγόρασε” χρόνο και ηρεμία με τις νίκες του απέναντι σε Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ φαίνεται να βρίσκει στο πρόσωπο του Ρέμο Φρόιλερ έναν ηγέτη, για τη μεσαία του γραμμή.

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Ο Ρέμο Φρόιλερ ήταν βασικός στα δυο τελευταία ματς του Ολυμπιακού και ξεχώρισε με τις κινήσεις, τις πάσες, τα μαρκαρίσματα, τα τρεξίματά του, αλλά και την ηρεμία που έμβαλε εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο 34χρονος Ελβετός μέσος ήταν αυτός που έβγαλε και την μπαλιά, για το γκολ νίκης του Σάλιακα, όπως και στο γκολ νίκης του Γιλαρεμτσουκ, κόντρα στη Γιαγκελόνια. Δυο σημαντικές ερυθρόλευκες νίκες που πέρασαν από τα… πόδια του Φρόιλερ.