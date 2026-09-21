Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες των «πρασίνων» για τον τίτλο στη Super League μετά το 5/5

Το πρωτάθλημα της Super League μπαίνει στην πρώτη του διακοπή, λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το 5/5, με την εκτός έδρας νίκη του επί της Καλαμάτας και να κρατήσει τη διαφορά του από τον ανταγωνισμό.

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Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει το απόλυτο των νικών, με την αγωνιστική της εικόνα να είναι πολλές φορές εντυπωσιακή. Την ίδια στιγμή όμως, η εικόνα με τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, δεν αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο.

Σύμφωνα με το “Football Meets Data”, η μάχη του πρωταθλήματος παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη, με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους.

ΗΑΕΚ εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο ποσοστό για να κάνε το back to back με 32% πιθανότητες, ενώ ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 25%. Ο Παναθηναϊκός, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημά του και το απόλυτο των 15 βαθμών, βρίσκεται στο 23%, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 19% πιθανότητες.

Panathinaikos 🇬🇷 goes to the international break as the only team with a 100% record in the league. No league has four title contenders that close to each other in title probability! 🏆 1st place probabilities: 32% 🇬🇷 AEK 25% 🇬🇷 Olympiacos 23% 🇬🇷 Panathinaikos 19% 🇬🇷 PAOK 1% 🇬🇷 OFI Crete — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 20, 2026

Ο υπερυπολογιστής εξακολουθεί να δίνει το υψηλότερο ποσοστό στην ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό και τους “πράσινους” να ακολουθούν.