Αθλητικά

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 75 γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας

Ο Αργεντινός έφτασε τα 101 γκολ στην Ίντερ Μαϊάμι και τα 930 στην τεράστια καριέρα του
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Πριν από λίγες ημέρες ο Λιονέλ Μέσι πανηγύρισε το Campeones Cup με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Τώρα, ο Αργεντινός κατάφερε να φτάσει σε μια ακόμα προσωπική επιτυχία, μεγαλώνοντας τον μύθο του στο ποδόσφαιρο. Στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Σαν Ντιέγκο για την 26η αγωνιστική του MLS (2-2) ο “Pulga” πέτυχε γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, από πλάγια θέση, με τον τερματοφύλακα να φέρει μεγάλη ευθύνη.

Αυτό ήταν το 75ο γκολ του Λιονέλ Μέσι με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Αργεντινός απέχει πλέον μόλις τέσσερα από το να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου με αυτόν τον τρόπο ξεπερνώντας τον Βραζιλιάνο Μαρσελίνιο (78).

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 930 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Από αυτά, τα 101 τα έχει σημειώσει φορώντας τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Θυμίζουμε ότι ο οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας διεκδικεί για ένατη φορά το “λαμπερό” βραβείο.

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Αθλητικά
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