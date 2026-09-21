Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 75 γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας

Πριν από λίγες ημέρες ο Λιονέλ Μέσι πανηγύρισε το Campeones Cup με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Τώρα, ο Αργεντινός κατάφερε να φτάσει σε μια ακόμα προσωπική επιτυχία, μεγαλώνοντας τον μύθο του στο ποδόσφαιρο. Στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Σαν Ντιέγκο για την 26η αγωνιστική του MLS (2-2) ο “Pulga” πέτυχε γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, από πλάγια θέση, με τον τερματοφύλακα να φέρει μεγάλη ευθύνη.

Αυτό ήταν το 75ο γκολ του Λιονέλ Μέσι με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Αργεντινός απέχει πλέον μόλις τέσσερα από το να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου με αυτόν τον τρόπο ξεπερνώντας τον Βραζιλιάνο Μαρσελίνιο (78).

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Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 930 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Από αυτά, τα 101 τα έχει σημειώσει φορώντας τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

🚨Mas goles de TIRO LIBRE DIRECTO (sin tiros libres indirectos ni Olímpicos) y SOLO en 1era división en la HISTORIA: 78🇧🇷Marcelinho 75🇦🇷Leo Messi🆕 74🇧🇷Jair Rosa 73🇧🇷Dinamite 72🇧🇷Juninho 68🇧🇷Assunção 67🇷🇸Mihajlović 65🇨🇱Jorge Aravena 64🇵🇹Cristiano 62🇧🇷Zico 61🇦🇷Maradona El gol 75 de tiro libre de LEO (Video: IG / grantdeltz) — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 20, 2026

Θυμίζουμε ότι ο οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας διεκδικεί για ένατη φορά το “λαμπερό” βραβείο.