Λούκα Γιόβιτς: Ο «προστάτης» της ΑΕΚ και η κορυφαία του επίδοση με 21 κιτρινόμαυρα γκολ

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της ΑΕΚ στην έδρα του Βόλου. Τα δυο γκολ που σημείωσε στην αναμέτρηση έφεραν το πρώτο “διπλό” της Ένωσης στη φετινή Super League, μετά από 5 αγωνιστικές.

Ο Λούκα Γιόβιτς έφτασε τα 4 γκολ σε 5 εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και συνολικά τα 21 σε 34 συμμετοχές στην Super League.

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Σε κάτι λιγότερο από 14 μήνες στην ΑΕΚ, ο 28χρονος επιθετικός έχει καλύτερη συχνότητα σκοραρίσματος στο πρωτάθλημα, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες ομάδες του. Με τον Ερυθρό Αστέρα ο Λούκα Γιόβιτς είχε 12 γκολ σε 42 ματς του σερβικού πρωταθλήματος, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης 29 τέρματα σε 72 παιχνίδια της Bundesliga, με τη Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε 3 φορές σε 36 παρουσίες στην LaLiga, με τη Φιορεντίνα μέτρησε 6 γκολ σε 31 ματς και με τη Μίλαν αντίστοιχα 8 σε 38 στην Serie A.

Ο Γιόβιτς έφτασε τα 6 γκολ στη σεζόν σε 9 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις (και σε 717 λεπτά) με την ΑΕΚ σκοράροντας ανά 120 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει κληθεί στην εθνική Σερβίας για τα ματς του Nations League (την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει κόντρα στην Ελλάδα) και τα Μέσα της πατρίδας του τον αποθεώνουν.

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Η MozzartSport στάζει… μέλι για τον Λούκα Γιόβιτς, χαρακτηρίζοντας τον Σέρβο φορ “βασιλιά των σκόρερ στην Αθήνα”. “Η ΑΕΚ γιορτάζει τον Λούκα τον προστάτη”, αναφέρεται στον τίτλο του δημοσιεύματος της σερβικής ιστοσελίδας.

“Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισε στο τέλος του αγώνα στον Βόλο με 2:1. Ήταν επικίνδυνο, ήταν δυσάρεστο, η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ακόμη ήττα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Οι κιτρινόμαυροι δεν έλαμψαν στον Βόλο, και πέντε λεπτά πριν το τέλος, έχασαν το δύσκολο προβάδισμά τους, το οποίο ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε από το σημείο του πέναλτι.

Και τότε ο Γιόβιτς ανέβηκε ξανά στη σκηνή. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, ο παίκτης που “έφερε” την ΑΕΚ στο Champions League. Πηδώντας από τον ουρανό στη σέντρα του Ζοάο Μάριο για το γκολ στο 88ο λεπτό. Για τη νίκη, για τον μεγάλο πανηγυρισμό, για να αναπνεύσει πιο εύκολα στο κιτρινόμαυρο τμήμα της ελληνικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της μεγάλης διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, ο Λούκα Γιόβιτς θα έρθει στη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Και, τα δύο νέα γκολ στο ισοζύγιό του μπορούν να ευχαριστήσουν και τον προπονητή Βέλικο Παούνοβιτς, επειδή οι “αετοί” δεν έχουν πλέον τόσο ευρύ επιθετικό ρεπερτόριο. Και ο Λούκα ήταν εύστοχος δύο φορές λίγο πριν τον αγώνα με την Ελλάδα. Και ένα ακόμα αξιοπερίεργο: Η Σερβία θα παίξει τον τελευταίο αγώνα του Nations League στον Βόλο. Λοιπόν, ο Λούκα Γιόβιτς θα μπορέσει να ηγηθεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επίσης αναπνέει πιο άνετα. Μια ισοπαλία δεν θα ήταν καταστροφή για την ΑΕΚ, επειδή το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό από ποτέ και κάθε ήττα έχει χρόνο να ανακάμψει, ειδικά στα πλέι οφ, αλλά θα ήταν δυσάρεστο, απογοητευτικό αν η πρωταθλήτρια είχε τρεις ισοπαλίες μετά από πέντε γύρους. Με αυτόν τον τρόπο, με τη νίκη στον Βόλο, ο βαθμολογικός πίνακας φαίνεται διαφορετικός, πιο ευχάριστος” αναφέρει το δημοσίευμα.