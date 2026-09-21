Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ «έσπασε» ρεκόρ 25ετίας που κρατούσε από την εποχή Κυράστα

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν και ήδη μετρά 13 αναμετρήσεις χωρίς ήττα σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με δέκα νίκες και τρεις ισοπαλίες, το “τριφύλλι” του Τζέικομπ Νίστρουπ ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25ετίας, αλλά ταυτόχρονα σημείωσε ένα ξεχωριστό ρεκόρ.

Ο Οαναθηναϊκός ξεπέρασε την αντίστοιχη επίδοση της ομάδας του Γιάννη Κυράστα από τη σεζόν 2001-02. Οι “πράσινοι” είχαν επίσης παραμείνει αήττητοι στα πρώτα 13 παιχνίδια τους. Εκείνη η ομάδα είχε απολογισμό εννέα νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, μέχρι να γνωρίσει την πρώτη ήττα από την Άρσεναλ με 2-1 στο “Χάιμπουρι” για το Champions League.

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Ο φετινός Παναθηναϊκός έχει φτάσει ήδη τις δέκα νίκες σε αυτό το διάστημα, με δύο από αυτές να έχουν έρθει στην παράταση, στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 και τη Χράντετς. Το στοιχείο που κάνει την επίδοση ακόμη πιο ξεχωριστή είναι ότι καταγράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία η ομάδα έχει παράλληλα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Το προηγούμενο ρεκόρ του Παναθηναϊκού σε σεζόν με ευρωπαϊκές διοργανώσεις είχε δημιουργηθεί το 1995-96 με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα με έντεκα αγώνες χωρίς ήττα (οκτώ νίκες και τρεις ισοπαλίες). Αυτό επαναλήφθηκε το 1999-00 με τον Γιάννη Κυράστα στον πάγκο (εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες) και το 2000-01 με τον Άγγελο Αναστασιάδη (εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες).

Το απλησίαστο αήττητο

Τα απόλυτα ρεκόρ του Παναθηναϊκού με αήττητο ξεκίνημα σε μια σεζόν βέβαια είναι απλησίαστα, αφού το 1963-64 κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητος και είχε και τρεις αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος με αποτέλεσμα ο συντελεστής να φτάνει στα 33 ματς χωρίς ήττα με τον Στέφαν Μπόμπεκ.

Βέβαια, χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όπως και το 1983-84 με τον Γιάτσεκ Γκμοχ, όπου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με 20 νίκες και έξι ισοπαλίες μέχρι την ήττα στη Λάρισα από την ΑΕΛ με 1-0 στις 4 Μαρτίου 1984.