ΑΕΚ: Υποψήφιο για κορυφαίο γκολ του Conference League το «μαγικό» φάουλ του Ράζβαν Μάριν στη Σαμψούντα

Η ΑΕΚ έχει υποψηφιότητα για το κορυφαίο γκολ του Conference League. Το τρομερό γκολ – φάουλ του Ράζβαν Μάριν είναι ανάμεσα στα δέκα υποψηφία.

Ο Μάριν ξεκίνησε την ανατροπή στη Σαμψούντα για την ΑΕΚ με απίθανη εκτέλεση φάουλ. Ο Κοϊτά την ολοκλήρωσε με υπέροχο τέρμα και έδωσε τη νίκη στην Ένωση με 2-1. Αυτό του Ρουμάνου, όμως, ξεχώρισε και ανήκει στα δέκα καλύτερα του Conference League.

Η Ένωση τερμάτισε την 3η θέση της League Phase και είχε την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση και ίσως και το ωραιότερο γκολ. Αυτό θα κριθεί από την ψηφοφορία των φιλάθλων.

The #UECL were treated to some incredible goals this league phase



Which one stood out most for you? — UEFA Conference League (@Conf_League) December 24, 2025

Εδώ μπορείτε να ψηφίσετε για το κορυφαίο γκολ της διοργάνωσης.