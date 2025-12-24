Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ: Υποψήφιο για κορυφαίο γκολ του Conference League το «μαγικό» φάουλ του Ράζβαν Μάριν στη Σαμψούντα

Η «ζωγραφιά» του Ρουμανου στη Σαμψούντα ανάμεσα στα κορυφαία γκολ της διοργάνωσης
Ράζβαν Μάριν
Ο Ράζβαν Μάριν με τη φανέλα της ΑΕΚ/ EUROKINISSI

Η ΑΕΚ έχει υποψηφιότητα για το κορυφαίο γκολ του Conference League. Το τρομερό γκολ – φάουλ του Ράζβαν Μάριν είναι ανάμεσα στα δέκα υποψηφία.

Ο Μάριν ξεκίνησε την ανατροπή στη Σαμψούντα για την ΑΕΚ με απίθανη εκτέλεση φάουλ. Ο Κοϊτά την ολοκλήρωσε με υπέροχο τέρμα και έδωσε τη νίκη στην Ένωση με 2-1. Αυτό του Ρουμάνου, όμως, ξεχώρισε και ανήκει στα δέκα καλύτερα του Conference League.

Η Ένωση τερμάτισε την 3η θέση της League Phase και είχε την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση και ίσως και το ωραιότερο γκολ. Αυτό θα κριθεί από την ψηφοφορία των φιλάθλων.

 

Εδώ μπορείτε να ψηφίσετε για το κορυφαίο γκολ της διοργάνωσης.

