Πλέι άουτ Super League: Υποβιβάστηκαν Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet, «σώθηκε» ο Αστέρας Τρίπολης

Τα αποτελέσματα στην 9η αγωνιστική και η βαθμολογία των πλέι άουτ
Οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης / EUROKINISSI
Η ισοπαλία του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό στην 9η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, οδήγησε σε οριστικό υποβιβασμό τους Σερραίους και την ΑΕΛ Novibet, με τον Αστέρα Τρίπολης να εξασφαλίζει την παραμονή του στην κατηγορία.

Με μία φοβερή πορεία στα πλέι άουτ, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να φθάσει στη “σωτηρία” στα πλέι άουτ της Super League, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν, με τον Πανσερραϊκό και την ΑΕΛ Novibet να υποβιβάζονται στη Super League 2.

Οι Αρκάδες δεν νίκησαν χθες την Κηφισιά, αλλά με την ισοπαλία 0-0, έφθασε τους 33 βαθμούς και άφησε πίσω του στους 30 βαθμούς την ΑΕΛ Novibet, την οποία “έχει” σε ισοβαθμία. Ο δε Πανσερραϊκός έμεινε στους 29 βαθμούς και έτσι, δεν απέφυγε τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1

Η βαθμολογία των πλέι άουτ

9. Ατρόμητος 43
10. Κηφισιά 38
11. Παναιτωλικός 36
12. Αστέρας Τρίπολης 33
13.ΑΕΛ Novibet 30
14.Πανσερραϊκός 29

