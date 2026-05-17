Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες καταδίκασαν τους Σερραίους σε υποβιβασμό

Ο Πανσερραϊκός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παναιτωλικό στην έδρα του, με το τελικό 1-1 στις Σέρρες να είνια καταδικαστικό για τα “Λιοντάρια” που μαζί με την ΑΕΛ υποβιβάστηκαν και μαθηματικά στη Super League 2.

Ο Πανσερραϊκός χρειαζόταν μόνο τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό για να διατηρήσει τις ελπίδες του για παραμονή στη Super League στην τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ, ωστόσο δεν κατάφερε να λυγίσει τους Αγρινιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Γκαρσία στο 14′, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή στο δεύτερο μέρος, ισοφάρισαν με τον Φέλτες στο 65′, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της νίκης, με τις δύο ομάδες να έχουν τρία δοκάρια στα τελευταία λεπτά, δύο για τον Πανσερραϊκό και έναν για τον Παναιτωλικό.

Ο αγώνας

Μόλις στο 4’ οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ. Ο Αντρέι Ιβάν έκανε ωραία ενέργεια κι έδωσε στον Λευτέρη Λύρατζη, ο οποίος πέρασε αρχικά τον Μιχάλη Παρδαλό, αλλά βγήκε πλάγια κι όταν πλάσαρε με το αριστερό, ο 25χρονος τερματοφύλακας του Παναιτωλικού είχε απάντηση. Δυο λεπτά μετά, στην απέναντι εστία, ο Λάμπρος Σμυρλής έκανε την κούρσα και τη σέντρα από τα αριστερά, αλλά η δυνατή κεφαλιά του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία ήταν άστοχη.

Ο Αργεντινός, όμως, τα πήγε πολύ καλύτερα με τα πόδια στο 14’. Ενέργεια του Κόστα Άλεξιτς από τα δεξιά και παράλληλο γύρισμα, με τον Γκαρσία να προλαβαίνει στο πρώτο δοκάρι τον Αριστοτέλη Καρασαλίδη και με προβολή να πετυχαίνει το 0-1, «παγώνοντας» τις Σέρρες. Το σοκ έγινε ακόμη μεγαλύτερο για την ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα μετά και τον τραυματισμό του Μάριου Τσαούση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τραυματισμό έχασε τον σκόρερ της ομάδας του και ο Γιάννης Αναστασίου, με τον Ισπανό τεχνικό των γηπεδούχων να κάνει τριπλή αλλαγή στην ανάπαυλα. Ο «Τίτορμος», όμως, ήταν αυτός που απείλησε πρώτος στο δεύτερο μέρος, με τον Χόρχε Αγκίρε να αστοχεί προ του Αλέξανδρου Τσομπανίδη στο 50’. Οι Σερραίοι, εν τέλει, έφτασαν στην ισοφάριση στο 65ο λεπτό.

Από σέντρα του Λύρατζη, ο Νίκος Καρέλης δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά εκείνη στρώθηκε στον Φέλτες που με σουτ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-1, δίνοντας το έναυσμα στους οπαδούς του Πανσερραϊκού για… γενικό ξεσηκωμό. Η κεφαλιά του Καρέλη βρήκε σε ετοιμότητα τον Παρδαλό στο 74’ ενώ δύο λεπτά μετά, στην απέναντι εστία, ο Τσομπανίδης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε το σουτ του Αντριάνο Μπρέγκου.

Ακολούθησαν τρία δοκάρια, σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, τα δύο για τους γηπεδούχους.

Στο 83’ συνεργάστηκαν οι δυο από τις αλλαγές του Σαραγόσα, οι Άλεξ Τεϊσέιρα και Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, η μπάλα έφτασε σε μία τρίτη, τον Αλέξανδρο Μασκανάκη, αλλά το πλασέ που επιχείρησε σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Παρδαλού. Δυο λεπτά μετά, την ίδια τύχη είχε και το δυνατό, μακρινό σουτ του Μπρέγκου. Δοκαριών φινάλε, στο 86’. Ο Ιβάν βρήκε εντός περιοχής τον Καρέλη που σούταρε με το αριστερό, με τον Παρδαλό να βρίσκει την μπάλα όσο χρειάζεται για να τη στείλει στο οριζόντιο δοκάρι – και μετά στην αγκαλιά του.

Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Πανσερραϊκό να πηγαίνει στους 29 βαθμούς και να μην προλαβαίνει πια, μια στροφή πριν το τέλος, τον Αστέρα Τρίπολης (32). Τυπική διαδικασία η τελευταία αγωνιστική, με τα «λιοντάρια» να φιλοξενούνται στο Περιστέρι (Πέμπτη 21/5, 19:00) από τον Ατρόμητο ενώ την ίδια ημέρα και ώρα ο Παναιτωλικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46’ Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35’ Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46’ Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46’ Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79’ Τεϊσέιρα), Ιβάν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Παρδαλός, Γκράναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Σατσιάς (76’ Αγαπάκης), Αποστολόπουλος, Νικολάου, Ματσάν (68’ Μπρέγκου), Σμυρλής (68’ Λομπάτο), Άλεξιτς (76’ Μπελεβώνης), Γκαρσία (38’ Αγκίρε).