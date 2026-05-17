Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός 76-90: Οι πράσινοι έκαναν το 2-0 και έκλεισαν ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της Greek Basketball League

Δίχως να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου Betsson με 90-86, έκανε το 2-0 στη σειρά των προημιτελικών και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τον ΠΑΟΚ.

Η Μύκονος Betsson, η οποία ολοκλήρωσε με άκρως επιτυχημένο τρόπο την ιστορική πρώτη χρονιά της στα μεγάλα σαλόνια, ήταν ανταγωνιστική μέχρι το ημίχρονο, ωστόσο στη συνέχεια υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Παναθηναϊκού.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μήτογλου (18 πόντοι και 9 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ), Λεσόρ (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και ο Σορτς (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Μπριγκς με 17 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-19, 39-44, 61-70, 76-90.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 4 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μουρ 13 (5/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Καββαδάς 2, Σκουλίδας 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κάναντι 7 (5 ασίστ), Γερομιχαλός 4, Ερμίδης 4, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3, Χέσον 5 (3 ριμπάουντ), Μπριγκς 17 (8/13 δίποντα, 4 μπλοκ), Ρέι 7 (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Χέιζ-Ντέιβις 6 (3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 16 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκραντ 7 (2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Τολιόπουλος 3, Μήτογλου 18 (5/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Σορτς 15 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Λεσόρ 18 (5/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκριγκόνις 7, Ερνανγκόμεθ (3 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 22/40 δίποντα, 8/21 τρίποντα, 8/11 βολές, 29 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 7 επιθετικά), 21 ασίστ, 16 λάθη, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 23/41 δίποντα, 7/21 τρίποντα, 23/29 βολές, 37 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 10 επιθετικά), 21 ασίστ, 10 λάθη, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ.