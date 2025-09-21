ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1 Τελικό: Έμεινε στην ισοπαλία η Ένωση στη Λάρισα

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ για την 4η αγωνιστική της Super League, χάνοντας τους πρώτους βαθμούς της στη σεζόν στην έδρα της Λάρισας.
Η ΑΕΚ πίεσε στο τέλος για ένα δεύτερο γκολ, αλλά έχοντας και δύο που δεν μέτρησαν στο ματς, έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της ΑΕΛ, παρότι προηγήθηκε με τον Μάνταλο στο 55', αφού στο 75' ισοφάρισε ο Τσάκλα. Πρώτη απώλεια βαθμών για την Ένωση στη Super League, με τη Λάρισα να έχει τρεις ισοπαλίες και μία ήττα σε τέσσερα παιχνίδια.
Από σέντρα του Μάνταλου, έκοψαν με... υπερένταση οι αμυντικοί
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Η μπάλα στρώθηκε στον Καλοσκάμη μέσα στην περιοχή, αλλά αυτός πλάσαρε άουτ
Συνεχόμενα σουτ των παικτών της ΑΕΚ μετά από κόρνερ, με την μπάλα να κοντράρει συνεχώς
Από ωραία πάσα του Μάνταλου, ο Γιόβιτς βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά πλάσαρε με προβολή πάνω από τα δοκάρια
Κακό σουτ του Γιούση, μετά από ωραίο γύρισμα του Ουάρντα στο ύψος του πέναλτι, στην περιοχή της ΑΕΚ
Από το κόρνερ, ο Τσάκλα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΛ.
Ο Ουάρντα βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα από δεξιά, αλλά από πλάγια θέση δεν κατάφερε να νικήσει τον Στρακόσα
Ο Μάνταλος σκόραρε αυτή τη φορά για την ΑΕΚ, αλλά δόθηκε και πάλι χέρι από τον διαιτητή, με το γκολ να μη μετράει για την ΑΕΚ ξανά
Η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Πινέδα για να καταλήξει στα δίχτυα σύμφωνα με το VAR και το γκολ ακυρώθηκε, με το 1-0 να παραμένει για την Ένωση!
68' Τρομερό σουτ του Μαρίν, με την μπάλα να βρίσκει και στον Πινέδα και να καταλήγει στα δίχτυα της ΑΕΛ
Υπέροχο σουτ του Μάνταλου λίγο έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ
Από κεφαλιά του Πασά μετά από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ
Στην πρώτη του φάση στο ματς, ο Μάνταλος σκόραρε με προβολή στο δεύτερο δοκάρι, μετά από σέντρα του Πήλιου από αριστερά
Από σέντρα του Κουτέσα, ο Γιόβιτς πήρε μία ακόμη κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Αλλαγή για την ΑΕΚ με τον Μάνταλο αντί του Ελίασον
Η ΑΕΚ έβγαλε αντεποίθεση με 5 παίκτες, αλλά το σουτ του Κουτέσα κόντραρε
Έχει "ανοίξει" το ματς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου
Με μία αλλαγή η ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Γιούσης πήρε τη θέση του Μάγγου
Ανοιχτό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να έχει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και την ΑΕΛ να "απειλεί" με τη σειρά της, φθάνοντας πιο κοντά στο γκολ, με ένα δοκάρι του Πασά. Το 0-0 παρέμεινε όμως μέχρι τέλους στο πρώτο 45λεπτο.
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Γιόβιτς πήρε νέα κεφαλιά μαρκαρισμένος, με την μπάλα να περνάει αυτή τη φορά, δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστία της ΑΕΛ
Η ΑΕΚ πήρε ξανά μέτρα μετά από ένα 10λεπτο που η ΑΕΛ είχε γίνει πιο απειλητική
Ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρότα, αλλά δεν κατάφερε να βρει εστία για την ΑΕΚ
Εξαιρετική επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΛ, με τον Πασά να κάνει ωραία το πλασέ με τη μία, αλλά να στέλνει την μπάλα στο οιρζόντιο δοκάρι της ΑΕΚ
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ατανάσοφ, με τον Στρακόσα να πέφτει στη γωνία του και να μπλοκάρει
Συμπληρώθηκε το πρώτο μισάωρο του αγώνα, με την ΑΕΚ να μη βρίσκει ρυθμό μετά το πρώτο 10λεπτο του αγώνα.
Νέα διακοπή για τραυματισμό στην AEL FC Arena
Ο Ατανάσοφ έκανε δυνατό μακρινό σουτ και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Συνεχίζεται το παιχνίδι, αλλά χωρίς ρυθμό μετά και από μία σειρά φάουλ στο χώρο του κέντρου
Μικρή διακοπή τώρα στο ματς για ένα τραυματισμό του Πέρεζ της ΑΕΛ
Ο Κουτέσα αυτή τη φορά μπήκε στην περιοχή από αριστερά και έκανε καλό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ
Ο Κοϊτά σούταρε ωραία μέσα από την περιοχή, αλλά ο Μελισσάς απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Δημήτρης Μόσχου, με τον Βασίλη Φωτιά στο VAR
ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Ουάρντα, Κοσουνού, Χατζηστραβός, Παπαγεωργίου, Γκάρατε, Στάικος, Βαρσάμης, Γιούσης, Σουρλής.
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό, Καλοσκάμης.
Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Σαγάλ, Τούπτα, Πασάς.
Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς.
Η ΑΕΛ από την άλλη πλευρά έχει δύο ισοπαλίες και μία ήττα στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν, στην επιστροφή της στη Super League
Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με 3/3 το πρωτάθλημα και αντιμετωπίζει την ΑΕΛ με στόχο να συνεχίσει το σερί της
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι στη Λάρισα για την 4η αγωνιστική της Super League
