ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1 Τελικό: Έμεινε στην ισοπαλία η Ένωση στη Λάρισα

Η ΑΕΚ πίεσε στο τέλος για ένα δεύτερο γκολ, αλλά έχοντας και δύο που δεν μέτρησαν στο ματς, έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της ΑΕΛ, παρότι προηγήθηκε με τον Μάνταλο στο 55', αφού στο 75' ισοφάρισε ο Τσάκλα. Πρώτη απώλεια βαθμών για την Ένωση στη Super League, με τη Λάρισα να έχει τρεις ισοπαλίες και μία ήττα σε τέσσερα παιχνίδια.