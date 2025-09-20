ΑΕΛ – ΑΕΚ: Ανακοίνωση των «βυσσινί» για την απαγόρευση μετακίνησης τον οπαδών της «Ένωσης»

Η ΑΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ για την 4η αγωνσιτική της Super League (21/09/25, 17:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και η ΕΛ.ΑΣ με το Υπουργείο απαγόρευσαν τη μετακίνηση των οπαδών του «Δικεφάλου».

Η ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωσε διαμαρτυρίας, καθώς οι διοικούντες της ομάδας θεωρούν ότι θα έπρεπε να επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων της ΑΕΚ στην «AEL FC Arena».

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ



«Η ΠΑΕ ΑΕΛ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία της για την απόφαση των αστυνομικών αρχών να μην επιτρέψουν το άνοιγμα της κερκίδας των φιλοξενούμενων για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα της 21/09 με την ΠΑΕ ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι είχε εκδηλωθεί η πρόθεση των οργανωμένων οπαδών και των δύο ομάδων να παρακολουθήσουν φιλήσυχα τον εν λόγω αγώνα, χωρίς παρεκτροπές και σε κλίμα συνεργασίας, και παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις μας και την προθυμία να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον λόγο αυτό, η Αστυνομία εμμένει σε μια ανεξήγητη και επικίνδυνη στάση, η οποία όχι μόνο δεν αποτρέπει την παρουσία φιλάθλων της αντίπαλης ομάδας, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, με ευθύνη αποκλειστικά των αρμόδιων αρχών.

Η επιλογή να μην δοθεί οργανωμένος χώρος στους φιλοξενούμενους φιλάθλους ανοίγει τον δρόμο για άναρχη προσέλευσή τους σε άλλες θύρες, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο επεισοδίων και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των θεατών. Έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι θα υπάρξει αθρόα προσέλευση οπαδών της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι οποίοι φαίνεται ότι αγοράζουν εισιτήρια διάσπαρτα σε διάφορες θύρες του AEL FC ARENA, όπου θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας.

Έχουμε δε ποικιλοτρόπως επισημάνει ότι, λόγω του ότι το γήπεδό μας δεν διαθέτει διαχωριστικά κιγκλιδώματα μεταξύ των θυρών, θα προκύψει συγχρωτισμός οπαδών και των δύο αγωνιζόμενων ομάδων. Η ΠΑΕ ΑΕΛ καθιστά την ΕΛ.ΑΣ. απολύτως υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει εξαιτίας της απόφασης αυτής. Καλούμε άμεσα τις αρμόδιες αρχές να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να επιτρέψουν το αυτονόητο: την ομαλή και ασφαλή προσέλευση των φιλοξενούμενων σε συγκεκριμένο, ελεγχόμενο χώρο, όπως επιβάλλει η λογική και η διεθνής πρακτική.

Η πρόληψη των επεισοδίων δεν επιτυγχάνεται με τέτοιου είδους απαγορεύσεις, αλλά με σωστή οργάνωση.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ καλεί την ΕΛ.ΑΣ. να πρυτανεύσει η λογική και είτε να απαγορευτεί και η μεμονωμένη μετακίνηση είτε να ανοίξει η θύρα (πέταλο) των φιλοξενούμενων οπαδών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και η εν γένει πρόληψη έκνομων ενεργειών, που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε οπαδούς και των δύο ομάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, θέτουμε τις αρμόδιες αρχές προ των ευθυνών τους, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας για την ενδεχόμενη τέλεση επεισοδίων λόγω παραλείψεων των ανωτέρω αρχών».

Από την πλευρά της η διοίκηση της ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας ότι δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν στη Λάρισα μετά από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι για τον αυριανό (21/9, 17.30) εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ, έχει εκδοθεί η υπ. ΓΑΕΚΓΑ/24387 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και της Αστυνομίας, με την οποία απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΑΕΚ στο γήπεδο»