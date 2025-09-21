ΑΕΛ – ΑΕΚ: Οι «βυσσινί» ανακοίνωσαν πως θα ανοίξει θύρα για τους φιλάθλους της «Ένωσης» στο γήπεδο

Η ΑΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Super League (21/09/25, 17:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και μετά από ένα σίριαλ για το αν θα υπάρχουν φίλαθλοι της «Ένωσης», η διοίκηση των Θεσσαλών ανακοίνωσε, ότι θα επιτραπεί η είσοδος σε όσους φίλους της ΑΕΚ έχουν αγοράσει μεμονωμένα εισιτήριο.

Βέβαια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση δεν πωλούνται περαιτέρω εισιτήρια, οπότε μόνο όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο για «AEL FC Arena» θα μπορούν να μπουν στη Θύρα 12 Α και Β. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά την ολοκλήρωση της πρωϊνής σύσκεψης ασφαλείας για την αναμέτρηση ΑΕΛ – ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας ότι στην πρωϊνή σύσκεψη ασφαλείας για το σημερινό (21/09/25, 17.30) ματς με την ΑΕΛ αποφασίστηκε να λειτουργήσει θύρα του γηπέδου (AEL FC Arena) αποκλειστικά για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Όσοι φίλοι της ΑΕΚ πιθανώς έχουν προμηθευτεί εισιτήρια του αγώνα μεμονωμένα, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από τις θύρες 12Α και 12Β, ανεξάρτητα από την θύρα για την οποία έχουν αγοράσει εισιτήριο.

Τονίζουμε ότι επιπλέον πώληση εισιτηρίων για τις θύρες 12Α και 12Β δεν θα υπάρξει. Ως εκ τούτου, όποιος φίλος της ΑΕΚ δεν είναι ήδη κάτοχος εισιτηρίου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθεί και δεν πρέπει να επιχειρήσει να προσεγγίσει στο γήπεδο».