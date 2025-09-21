Αθλητικά

ΑΕΛ – ΑΕΚ: Το δύο γκολ της Ένωσης που ακυρώθηκαν για χέρι

Η ΑΕΚ σημείωσε τρία γκολ στη Λάρισα, αλλά μέτρησε μόνο το ένα
ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ άφησε τους πρώτους βαθμούς της στη φετινή Super League, μένοντας στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο σκορ με τον Μάνταλο και είχε την ευκαιρία να “καθαρίσει” την υπόθεση νίκη κόντρα στην ΑΕΛ, στέλνοντας δύο φορές ακόμα την μπάλα στα δίχτυα.

Ωστόσο, κανένα από τα δύο γκολ δεν μέτρησε, με την Ένωση να δέχεται στη συνέχεια το γκολ της ισοφάρισης και να αφήνει τελικά δύο βαθμούς στη Λάρισα.

Το… ιδιαίτερο της υπόθεσης είναι ότι και τα δύο γκολ της ΑΕΚ Ακυρώθηκαν για χέρι.

Το πρώτο ήταν του Πινέδα σε σουτ του Μαρίν και το δεύτερο ήταν του σκόρερ του πρώτου τέρματος, Πέτρου Μάνταλου.

