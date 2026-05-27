Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος απολύμανε το «T-Center» και απάντησε για το τραπεζάκι με την κούπα της Euroleague

Τρεις ημέρες μετά την παρουσία περίπου 20.000 φίλων του Ολυμπιακού στις εξέδρες του “T-Center” και την κατάκτηση της Euroleague από τους Πειραιώτες, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε απολύμανση και βιολογικό καθαρισμό στις εξέδρες της έδρας του!

“Ώστε να είναι να υποδεχθεί ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR”, επισημαίνει χαρακτηριστικά η “πράσινη” ΚΑΕ σε σχετική ανάρτησή της, με το επόμενο εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού να είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Πέμπτης (28.05.2026, 18:00) απέναντι στον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά των πλέι οφτης GBL (σ.σ. έχει οριστεί γενική είσοδο πέντε ευρώ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης και βιολογικού καθαρισμού στους χώρους και τις κερκίδες του T-Center ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.#paobcaktor pic.twitter.com/6LLO4DlcGw — Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 27, 2026

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έδωσε τη του “απάντηση” στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, για την κίνηση τους να τοποθετήσουν την κούπα της ΕuroLeague σε… τραπεζάκι, κάτι που ήθελε ο ίδιος να κάνει με το συγκεκριμένο τρόπαιο, στο σπίτι του στο Σούνιο.

Με ανάρτησή στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για υγιή καζούρα, ενώ έκλεισε και με ένα ερώτημα για την… προέλευση του τραπεζιού.

“Ανεξαρτήτως εάν για κάποιο λόγο η εικόνα βγάζει εμμονή και ανάγκη εκτόνωσης απέναντί μου, την υγιή καζούρα και την αποδέχομαι και τη συγχαίρω όταν είναι έξυπνη. Μακάρι να γινόταν σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο στις νίκες σας… καζούρα στις νίκες και στις ήττες καταγγελίες δεν πάνε μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα σας έφερνα και τον Φρι να γίνει 100/100 η εικόνα αλλά μου είπε :”φοβάμαι να πάω… δεν έχω γάτα δικηγόρο”.

ΥΓ. Το τραπεζάκι σας είναι από την κρατική ενίσχυση για αναβάθμιση του ΣΕΦ ή πληρωμένο ιδιωτικά;”

Να θυμίζουμε ότι ανάλογη κίνηση (να τοποθετηθεί η κούπα της Euroleague σε ένα τραπεζάκι) έκανε και ο Σάσα Βεζένκοφ, την επομένη του τελικού του Final Four.