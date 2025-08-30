ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1: Πρώτος βαθμός για τους δυο νεοφώτιστους στη Super League

Η «μάχη» της ΑΕΛ με την Κηφισιά στην «AEL FC Arena» δεν έβγαλε νικητή. Ένα αυτογκόλ ήταν αυτό που έκρινε το τελικό 1-1 μεταξύ των δυο νεοφώτιστων, στο ματς της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και θα… ξεχαστεί γρήγορα. Οι φιλοξενούμενοι της Κηφισιάς ήταν αυτοί που πλησίασαν περισσότερο στο γκολ, αλλά δεν το βρήκαν χάρη στις προσπάθειες του Νίκου Μελίσσα. Οι δυο προπονητές δεν προχώρησαν σε αλλαγές στην ανάπαυλα, ωστόσο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Κι αυτό καθώς πολύ νωρίς (51’) η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ. Από λάθος εκτίμηση της άμυνας της αθηναϊκής ομάδας, η μπάλα έφτασε στον Πέρες που πλάσαρε ιδανικά τον Ραμίρες.

Γκολ που αρχικά ακυρώθηκε από τον βοηθό για οφσάιντ, ωστόσο έπειτα από χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ και παρέμβαση του VAR (Άγγελος Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Ανδριανός), μέτρησε κανονικά.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, ωστόσο χρειάστηκε η Κηφισιά τη βοήθεια της τύχης για να ισοφαρίσει. Ή, καλύτερα, την ατυχία του Παντελάκη. Ο Διαμαντής Χουχούμης έκανε τη σέντρα, ο πρώην στόπερ του ΠΑΣ προσπάθησε να απομακρύνει πριν η μπάλα φτάσει στον Ανδρέα Τετέι, ωστόσο αυτή κατέληξε στα δίχτυα του Μελίσσα για το 1-1 στο 63’.

Η ΑΕΛ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ στο 79ο λεπτό, όταν ο Μπόγιαν Κοβάσεβιτς έκανε το γύρισμα, ο Ζήσης Χατζηστραβός έβαλε την προβολή ωστόσο ο Ραμίρες με δύσκολη επέμβαση κράτησε το 1-1. Σκορ που έμεινε ως το τέλος, αν και στις καθυστερήσεις σε τρεις περιπτώσεις θα μπορούσε το «τρίποντο» να πάει στη μία ή την άλλη ομάδα.

Στο 90’+3’ ο Τετέι σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή για να διώξει με γροθιές ο Μελίσσας. Στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα πέρασε κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου ο Ούγκο Σόουζα αμαρκάριστος με κεφαλιά σημάδεψε ψηλά. Προτού συμπληρωθούν τα επτά λεπτά καθυστερήσεων, ο Ραμίρες εκτινάχθηκε για να βγάλει σε κόρνερ τη «βολίδα» του Λεάντρο Γκάρατε που είχε κάνει υπέροχη ατομική ενέργεια.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (66’ Γκάρατε), Πέρες (82’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Τούπτα, Γιούσης (76’ Χατζηστραβός), Μούργος (66’ Σαγκάλ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Πόμπο (66’ Εσκιβέλ), Αντονίσε (82’ Μούσιολικ), Τεττέη, Σόουζα Ζέρσον (55’ Ντίας), Έμπο (55’ Παντελίδης), Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα, Ποκορίνι.