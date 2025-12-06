Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΛ Noivbet – Παναθηναϊκός: Με Αλμπάν Λαφόν η αποστολή του «τριφυλλιού»

Οι επιλογές του Μπενίτεθ για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet
Ο Λαφόν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Λαφόν σε αγώνα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (07/12/25, 17:30, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΛ Novibet, για τη 13η αγωνιστική της Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του “τριφυλλιού”, με τον Αλμπάν Λαφόν να επιστρέφει σε αυτή.

Έχοντας ξεπεράσει πλέον τον τραυματισμό του, ο Αλμπάν Λαφόν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet, όπου αναμένεται όμως να ξεκινήσει βασικός για τον Παναθηναϊκό, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι, ο Σάντσες έκανε ατομικό, ενώ θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.

