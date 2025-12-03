ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1: Σφράγισαν την παρουσία τους στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι Περιστεριώτες

Με γκολ του Μπάκου στο 79′, ο Ατρόμητος πέρασε νικηφόρα από τη Λάρισα, επικρατώντας της ΑΕΛ Novibet με 1-0 και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ατρόμητος εξασφάλισε την παρουσία του στην πρώτη δωδεκάδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και περιμένει να μάθει αντίπαλο στην επόμενη φάση, στον δρόμο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Από την πλευρά της, η ΑΕΛ Novibet αποκλείστηκε και μαθηματικά από τη συνέχεια του Κυπέλλου και στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στη μάχη για την παραμονή στη Super League.

Το νικητήριο γκολ του Μπάκου

Οι Περιστεριώτες, με το νικητήριο γκολ του Μπακού, έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί, το οποίο «έτρεχαν», καθώς είχαν προηγηθεί πέντε σερί ήττες (οι τέσσερις στο πρωτάθλημα). Έξι διαδοχικές ήττες έχει πλέον η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΛ NOVIBET: Μελίσσας, Ηλιάδης (66′ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γκρόζος (46′ Βαρσάμης), Δεληγιαννίδης (66′ Τσάκλα), Σουρλής, Ατανάσοφ, Μούργος (58′ Χατζηστραβός), Τούπτα (46′ Γιούσης), Πασάς

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος (60′ Μανσούρ), Τσακμάκης, Ούρονεν (90′ Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης (78′ Φαν Φέερτ), Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας (90′ Αμπαρτζίδης)