ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 1-1: Ισοπαλία με ικανοποιημένους τους φιλοξενούμενους στα πλέι άουτ της Super League

Η ΑΕΛ Novibet έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League και έχασε την ευκαιρία να “ξεκολλήσει” από τη “ζώνη” του υποβιβασμού.

Παρότι “καιγόταν” για τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά, η ΑΕΛ Novibet βρέθηκε να χάνει στο ματς, με τον Πόμπο να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 18′, μετά από χέρι στην περιοχή των Θεσσαλών.

Το γρήγορο γκολ “πάγωσε” τους γηπεδούχους και χρειάστηκε να φθάσει το ματς λίγο πριν το ημίχρονο για να βρουν την πρώτη καλή τους φάση με τον Τούμπτα να μην μπορεί να… σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά στο 43′.

Στο δεύτερο μέρος οι “βυσσινοί” πίεσαν για την ισοφάριση και τη βρήκαν με δόση τύχης, αφού η μπάλα κόντραρε στο σουτ του Σαγκάλ στο 57′ και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1 στην αναμέτρηση.

Αυτό ήταν όμως και το τελικό σκορ του αγώνα, αφού οι δύο ομάδες έχασαν ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ, αλλά δεν κατάφεραν να το πετύχουν και έμειναν στην ισοπαλία στην 4η αγωνιστική της Super League.