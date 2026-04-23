Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ: Το συμβόλαιο και το ποσό που προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Αμερικανό γκαρντ

Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κλείσει την υπόθεση πριν βγει ο Αμερικανός -με Βουλγαρικό διαβατήριο- στην αγορά κι έτσι δεχθεί μεγαλύτερη πίεση από άλλες ομάδες.

Όσον αφορά τα δεδομένα της υπόθεσης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τη Σερβια αλλά και την Ελλάδα, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ θα λάβει από τον Ολυμπιακό αύξηση στις αποδοχές του από το τρέχον συμβόλαιό του με τον Ερυθρό Αστέρα το οποίο κυμαίνεται στα 1.600.000 δολάρια.

Οι Πειραιώτες του προσφέρουν τριετή συνεργασία με διετές κλειστό συμβόλαιο μέχρι το 2028 και option στην πλευρά του Ολυμπιακού για το 2028/29 έναντι ενός ποσού που μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων προσεγγίζει τα 7.000.000 δολάρια.

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ πραγματοποίησε φέτος εξαιρετική σεζόν στη Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα, “μετρώντας” 12,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 7,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Με την ενδεχόμενη απόκτησή του, ο Ολυμπιακός θα δυναμώσει τη θέση «1”, βάζοντας έναν σημαντικό παίκτη δίπλα στον Τόμας Γουόκαπ (και έναν ακόμα γκαρντ ο οποίος είτε βρίσκεται ήδη στην ομάδα είτε θα αποκτηθεί από την αγορά το καλοκαίρι).