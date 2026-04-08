ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-2: Οι Αγρινιώτες «καθάρισαν» την παραμονή και έβαλαν σε μπελάδες τους Θεσσαλούς

Ο Παναιτωλικός κέρδισε 2-1 την ΑΕΛ Novibet εκτός έδρας στην δεύτερη αγωνιστική των πλέι άουτ και ουσιαστικά εξασφάλισαν την παραμονή τους στην Super League.

Η ΑΕΛ Novibet καιγόταν για τη νίκη, όμως δεν τα κατάφερε κόντρα στον Παναιτωλικό, που με πρωταγωνιστή τον Άλεξιτς πήρε το τρίποντο στην AEL FC Arena.

Ο Άλεξιτς στο 34′ άνοιξε το σκορ στη Λάρισα. Ο Μπουχαλάκης έκανε σέντρα ακριβείας στο δεύτερο δοκάρι και ο Σέρβος νίκησε τον αντίπαλό με δυνατή κεφαλιά. Ο Τούπτα στο 49′ έχασε μεγάλη ευκαιρία για τους Θεσσαλούς, όμως ο Κουτσερένκο και το δοκάρι κράτησαν τον Παναιτωλικό μπροστά στο σκορ.

Στο 58′ ο Άλεξιτς έκανε και το 2-0 στη Θεσσαλία, αφού βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ Novibet και με ψύχραιμο πλασέ έβαλε τους φιλοξενούμενους αγκαλιά με τη νίκη. Ο σκόρερ των Αγρινιωτών κέρδισε και την αποβολή του Σαγκάλ στο 80′.

Οι γηπεδούχοι με δέκα παίκτες και με την πλάτη στον τοίχο προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση και ο Κακουτά στο 84′ έκανε το 1-2 με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Κουτσερένκο φέρει μεγάλη ευθύνη, αφού του έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και ο Παναιτωλικός έφτασε τους 30 βαθμούς (10η θέση) και δύσκολα θα κινδυνεύσει μέχρι το φινάλε. Η ΑΕΛ Novibet δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και πλέον περιμένει τα αποτελέσματα του Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης για να δει σε ποια θέση θα είναι μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής των πλέι άουτ. Αυτή τη στιγμή είναι στην 12η θέση με 23 βαθμούς και οι δύο διώκτες της έχουν 21 βαθμούς.

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Μασόν (75′ Μούργος), Όλαφσον (46′ Αποστολάκης), Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Σουρλής, Ναόρ (61′ Πέρες), Σίστο (61′ Κακουτά), Γκαράτε (46′ Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (90+3′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+3′ Σατσιάς), Άλεξιτς (82′ Λομπάτο), Ρόσα (82′ Μίχαλακ), Μπάντζι (90+4′ Γκαρσία).