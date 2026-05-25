Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού πάνω στο πούλμαν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πρωταγωνίστησε στους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά. Μετά τον τελικό της Euroleague, η ερυθρόλευκη αποστολή έφυγε για τον Πειραιά, προκειμένου να πανηγυρίζει μαζί με τον κόσμο την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθεώθηκε από τον κόσμο των Πειραιωτών, με τον Έλληνα προπονητή να εμφανίζεται στο ανοιχτό πούλμαν με επετειακή μπλούζα των 100 χρόνων της ομάδας.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία, πανηγυρίζοντας το δεύτερο ευρωπαϊκό του στον πάγκο του Ολυμπιακού.