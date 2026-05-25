Ολυμπιακός: Το ατελείωτο πάρτι των παικτών στους δρόμους της Αθήνας

Τη νύχτα μέρα έκαναν οι οπαδοί, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Μετά το τέλος του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το “πάρτι” συνεχίστηκε στους δρόμους της Αθήνας, με την αποστολή του Ολυμπιακού να φεύγει από το ξενοδοχείο με ανοιχτό πούλμαν και εκατοντάδες μηχανάκια να τη συνοδεύουν μέχρι τον Πειραιά.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού τα… έσπασαν στην οροφή, πανηγυρίζοντας έξαλλα με τον κόσμο το ιστορικό τέταρτο ευρωπαϊκό.

Το “κόκκινο” ποτάμι ξεκίνησε από τον Ευαγγελισμό και κατέληξε στον Πειραιά, με την Αθήνα να ντύνεται στα ερυθρόλευκα.