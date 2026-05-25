Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης ανάλυση: Φουρνιέ και Πίτερς ήρθαν από τον πάγκο και έκριναν τον τελικό

Ο Ολυμπιακός τα… χρειάστηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague, έδειξε τάσεις αυτοχειρίας στο φινάλε του αγώνα, αλλά κατάφερε αυτή τη φορά να κατακτήσει τo βαρύτιμο τρόπαιο και να ανεβεί για τέταρτη φορά στην ιστορία του στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Δεν ήταν λίγοι οι φίλοι του Ολυμπιακού και όχι μόνο, οι οποίοι περίμεναν μία άνετη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στον τελικό της Euroleague κόντρα στη λαβωμένη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κι όμως οι Μαδριλένοι, όχι απλά έβαλαν δύσκολα στους Πειραιώτες, αλλά λίγο έλειψε να κάνουν τη ζημιά, εκμεταλλευόμενοι τα απανωτά λάθη των παικτών του Ολυμπιακού στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Το small ball και τα τρίποντα που έπεφταν βροχή

Η Ρεάλ Μαδρίτης, από τη στιγμή που δεν είχε ψηλούς, αποφάσισε να χτυπήσει τον Ολυμπιακό με τους “ημίψηλους” παίκτες της από την περιφέρεια. Λάιλς και Χεζόνια έβγαιναν συνεχώς στο τρίποντο, με τον πρώτο να τα… βάζει σχεδόν όλα στα πρώτο ημίχρονο και να είναι ο κύριος λόγος που η Ρεάλ Μαδρίτης είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εικοσαλέπτου.

Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ίσως το χειρότερο του φετινό παιχνίδι, όντας πολύ αρνητικός τόσο στο πρώτο δεκάλεπτο όσο και στο τρίτο που αγωνίστηκε.

Σε ρηχά νερά κυμάνθηκε, όμως, και ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο MVP της κανονικής περιόδου τα βρήκε σκούρα κόντρα στην επιθετική άμυνα της Ρεάλ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με μόλις 8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Εβάν Φουρνιέ που ζει για τα μεγάλα παιχνίδια

Όσο κακός ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στον τελικό, τόσο καλός ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος, όποτε έμπαινε στο παρκέ στη θέση του Ελληνοαμερικανού γκαρντ, ο Ολυμπιακός πάντα ανέβαινει επίπεδο.

Ο Γάλλος γκαρντ είναι μεγάλος παίκτης, γεννημένος για τα δύσκολα παιχνίδια που κρίνουν τίτλους και το απέδειξε περίτρανα και στον τελικό της Euroleague.

Ήταν αυτός που σάλπισε την ανατροπή, όταν η Ρεάλ έφυγε μπροστά στο σκορ αλλά κι αυτός που έκλεισε το παιχνίδι, όντας άχαστος στις καθοριστικές βολές.

Ο Γάλλος γκαρντ oλοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ και έγινε για ακόμα μία φορά σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού.

Άλεκ Πίτερς, ο αθόρυβος ήρωας του Ολυμπιακού

Ακόμα ένας παίκτης που ήρθε από τον πάγκο και έκανε τη διαφορά, καλύπτοντας το μέτριο βράδυ του Βεζένκοφ, ήταν ο Άλεκ Πίτερς.

Όπως και στον ημιτελικό, έτσι και στον τελικό ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης με βάση της αξιολόγηση.

Αγωνίστηκε για 20 λεπτά, παίζοντας ακόμα και σαν “3”, μετρώντας 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Η αποτελεσματικότητα του από την περιφέρεια, αλλά και οι λύσεις που έδωσε κοντά στο καλάθι έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Πειραιωτών, οι οποίοι έφτασαν στην κατάκτηση του τροπαίου, εκμεταλλευόμενοι το τεράστιο βάθος που είχαν στο ρόστερ τους.

Ο Ολυμπιακός ήταν με διαφορά η πιο γεμάτη ομάδα της φετινής Euroleague και δίκαια ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, χαμογελώντας μετά από τέσσερις σερί απογοητεύσεις σε Final Four.