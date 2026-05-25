Ολυμπιακός: Η ερυθρόλευκη «καλημέρα» με το τρόπαιο της Euroleague, μετά το ολονύκτιο πάρτι στον Πειραιά

Ο Ολυμπιακός είναι ο πανάξιος Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Η ονειρική χρονιά της ομάδας του Γιώργου Μπαρτώκα στη φετινή Euroleague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (24.05.2026) με την κατάκτηση της 4ης Euroleague στην ιστορία της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό, στο Telekom Center Athens και… έραψε στην ερυθρόλευκη φανέλα το 4ο αστέρι της Euroleague. Η ομάδα του Μπαρτζώκα “έσπασε” την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο, η πρώτη ομάδα στη regular season και προκάλεσε ντελίριο χαράς στους χιλιάδες φίλους της ομάδας ανά την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με σύνολο 31 νίκες – 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε και στο glass floor του “T-Center” την ανωτερότητά της και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά, μετά από 13 χρόνια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 και Αθήνα 2026… η ιστορία γράφτηκε ξανά με ερυθρόλευκα γράμματα.

Φυσικά, ακολούθησε το απαραίτητο “πάρτι” για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψε στον Πειραιά ως πρωταθλητής Ευρώπης, μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο “Telekom Center”.

Η φιέστα του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (25.05.2026) με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να κάνει την τελευταία της ανάρτηση πριν… σβήσουν οι “μηχανές”. Όπως μας συνήθισαν σε ολόκληρη τη σεζόν, μια ημέρα μετά τον αγώνα τους, οι “ερυθρόλευκοι” έστειλαν την “καλημέρα” τους στους φίλους της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη φορά, όμως, ήταν με το τρόπαιο της Euroleague.

Με τον ήλιο να έχει κάνει την εμφάνισή του, οι Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Λαρεντζάκης φωτογραφήθηκαν έχοντας στο πλάι τους το τρόπαιο της Euroleague!